Invito Giorno Memoria vittime del terrorismo

(AGENPARL) – mar 07 maggio 2024 UNIONE NAZIONALE MUTILATI SERVIZIO
Sezione Territoriale di PORDENONE
OGGETTO:
CELEBRAZIONE 09 MAGGIO 2024.
GIORNO DELLA MEMORIA DEDICATO ALLE VITTIME DEL
TERRORISMO INTERNO E INTERNAZIONALE E DELLE STRAGI DI TALE
MATRICE.
“In Italia si è parlato molto dei terroristi, meno delle vittime”
Con il Patrocinio di
Fervent Rotae, Fervent Animi
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
09 maggio (dalle ore 09:30 alle ore 10:30).
VITTIME DEL TERRORISMO E RICORDO DEL CAPORAL MAGGIORE CAPO GAETANO TUCCILLO. Presso
il Monumento “TRA IL BENE E IL MALE” antistante al Palazzo di Giustizia di Pordenone.
PROGRAMMA DELLA CERIMONIA:
Ore 09:30
Ore 09:45
AFFLUSSO DELLE AUTORITÀ CIVILI E MILITARI
RAPPRESENTANZE ASSOCIAZIONI D’ARMA.
VIGILI DEL FUOCO USA AVIANO
PARTECIPAZIONE GONFALONI :
– PROVINCIA DI PORDENONE “MOVM”
– CITTA’ DI PORDENONE
ALZA BANDIERA – INNO D’ITALIA
10:10
DEPOSIZIONE CORONA D’ALLORO AL MONUMENTO AI CADUTI (CC in G.U.)
INNO DEL PIAVE
SILENZIO (TROMBETTIERE 11° RGT B – ZOPPOLA
10:30
Discorsi celebrativi:
PRESIDENTE dell’U.N.M.S. : Cav. Giorgio ROMANO
PRESIDENTE dell’ASSOCIAZIONE AUTIERI: Primo Mar. Lgt (ris.) Salvatore PARISI
RAPPRESENTANTE 132° BGT . – RGT LOG. 11° RGT B.
PREFETTO -Dott. Domenico MANNO
QUESTORE – Dott. Giuseppe SOLIMENE
SINDACO CITTA’ DI PORDENONE : Dott. Alessandro
CIRIANI
11:00
SANTA MESSA A San CRISTOFORO PROTETTORE RGT. LOG . E ANAI
PRESSO: DUOMO CONCATTEDRALE S. MARCO DI PORDONONE.
CAPPELLANO MILITARE DON MICHELE TISO
CORONA D’ALLORO : FORNITA DALLA SEZIONE TERRITORIALE UNMS DI PORDENONE;
PARTECIPANTI:
132° BRIGATA Corazzata ARIETE – PORDENONE
REGGIMENTO LOGISTICO MANIAGO
PICCHETTO D’0NORE
TROMBETTIERE 11° REGGIMENTO BERSAGLIERI – ORCENICO Superiore – ZOPPOLA
N. 2 CARABINIERI in G.U. COMPAGNIA PROVINCIALE di PORDENONE
VIGILI DEL FUOCO USA BASE DI AVIANO
IL PRESIDENTE TERRITORIALE
Cav. Giorgio ROMANO
(AGENPARL) – mar 07 maggio 2024 UNIONE NAZIONALE MUTILATI SERVIZIO