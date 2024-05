(AGENPARL) - Roma, 7 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 07 maggio 2024 INFRASTRUTTURE, TREVISI (M5S): DA MELONI SCIPPO IGNOBILE AL SUD

ROMA, 7 MAG. – “I giochini di Giorgia Meloni sul fondo perequativo infrastrutturale sono una presa in giro mastodontica nei confronti dei cittadini del Meridione. Quel fondo venne creato ad hoc per colmare il gap del Sud nei confronti del resto paese riguardo a strade, linee ferroviarie, edilizia sanitaria e scolastica, porti e aeroporti. Questo governo non solo lo ha spolpato, arraffandone la bellezza di 3,5 miliardi, ma i 900 milioni rimasti in cassa vengono ora fatti passare come uno stanziamento ex novo di Meloni e compagni, quando non è così. Certi magheggi sono insopportabili: il dato di fatto è che nei confronti del Sud è in atto un ignobile scippo, che va a fare il paio con il taglio di decine di progetti originariamente finanziati con il Pnrr per un valore complessivo di quasi 9 miliardi. A parte la carnevalata di Salvini del ponte sullo Stretto, questo governo ha combinato solo disastri guardando al Sud, ma i cittadini meridionali sono fessi, e Meloni dovrà renderne conto”. Così in una nota il senatore M5s Antonio Trevisi.

