COMUNE DI ANCONA – UFF STAMPA – COMUNICATI DI MARTEDI 7 MAGGIO

(AGENPARL) - Roma, 7 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 07 maggio 2024 Ancona, 7 maggio 2024

TARI: SCADENZA PRIMA RATA IL 16 MAGGIO

Si ricorda che il 16 maggio prossimo scade 1° RATA in ACCONTO per la TARI. L’acconto è quantificato sulla base dei dati dichiarati nella misura del 50% di quanto dovuto, calcolato sulla base delle tariffe vigenti nell’anno 2023.

Ancona Entrate ha inviato ai contribuenti l’apposito avviso di pagamento acconto TARI, contenente il modello di pagamento PagoPA precompilato da pagare presso qualsiasi sportello postale o bancario, tabaccai abilitati o attraverso i servizi di home banking.

In caso di smarrimento o mancato recapito, è possibile scaricare copia dell’avviso di pagamento e del modello PagoPA accedendo allo sportello telematico Linkmate. I cittadini possono accedere ed utilizzare LinkMate 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, usufruendo dei servizi con semplicità, immediatezza, senza scomodità e soprattutto con l’eliminazione delle code allo sportello. Linkmate è accessibile tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta d’identità elettronica). ACCEDI a LINKMATEInoltre, Ancona Entrate notifica gli avvisi di pagamento TARI tramite l’app IO.

L’avviso di pagamento verrà comunque recapitato tramite posta o via email/Pec e potrà sempre pagarlo con le consuete modalità.

Si informa, inoltre, che la 2° RATA a SALDO scadrà il 2 DICEMBRE 2024. Il saldo è determinato a conguaglio sull’intera annualità applicando le tariffe deliberate per l’anno 2024. Anche per il versamento di quest’ultima rata, i contribuenti riceveranno una lettera informativa contenente il modello di pagamento PagoPA precompilato.

Per informazioni e chiarimenti sugli avvisi di pagamento e le eventuali richieste di modifica e/o correzione degli stessi, è preferibile comunicare con una delle seguenti modalità:

LinkMate, lo sportello telematico con cui il contribuente può svolgere in autonomia la maggior parte delle pratiche che abitualmente si effettuano allo sportello, senza recarsi fisicamente presso l’ufficio tributi;

posta ordinaria Ancona Entrate Srl – via dell’Artigianato n. 4 – 60127 Ancona;

Altrimenti è possibile recarsi presso lo Sportello al pubblico sito in Via dell’Artigianato, 4 Ancona con i seguenti orari di apertura: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9 alle ore 13; martedì dalle ore 15 alle ore 17; giovedì dalle ore 10 alle ore 16.