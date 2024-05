Chiara Appendino in Umbria: mercoledì 8 maggio a San Gemini (punto stampa), Marsciano, Bastia Umbra e Foligno. Giovedì 9 maggio a Perugia

(AGENPARL) - Roma, 7 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 07 maggio 2024 *Chiara Appendino in Umbria per sostenere i candidati sindaci del

centrosinistra e illustrare le politiche europee del M5SMercoledì 8 maggio

a San Gemini (con punto stampa), Marsciano, Bastia Umbra e Foligno. Giovedì

9 maggio incontro a Perugia*

Tour in Umbria per Chiara Appendino, deputata e vicepresidente del M5S ed

ex sindaca di Torino. Dalla positiva esperienza amministrativa nel

capoluogo piemontese alle politiche europee su economia circolare,

rigenerazione urbana, tecnologia al servizio dei cittadini. Chiara

Appendino parlerà di sinergie territoriali per creare un ecosistema adatto

alle start-up e di innovazione, elemento fondamentale per rispondere ai

bisogni dei cittadini ed offrire opportunità di rilancio sul territorio.

Chiara Appendino sarà mercoledì 8 maggio a San Gemini alle 15.30 con punto

stampa al comitato elettorale di via Roma 63 ed incontro pubblico con il

candidato sindaco Giuseppe Bracco appoggiato dalle forze politiche e

civiche del centrosinistra che si riconoscono nel progetto “Unità e

Responsabilità per San Gemini”. Alle 17 a Marsciano incontro con i

cittadini presso i Giardini Orosei insieme al candidato sindaco Michele

Moretti ed i rappresentanti della lista Progressisti per Marsciano.

Alle 19 aperitivo a km 0 a Bastia Umbra nell’ambito dell’iniziativa

“Degusta Bastia” al comitato elettorale di via dell’Isola Romana 8 con il

candidato sindaco Erigo Pecci sostenuto dalla coalizione

civico-progressista che ha appena presentato il programma incentrato su

economia circolare, transizione ecologica ed energetica, mobilità

sostenibile ed integrazione culturale. Alle 21 confronto pubblico a Foligno

presso il Teatro San Carlo, sala Battenti, in via A. Saffi 18 dal titolo

“Foligno libera e vivibile” con il candidato sindaco Mauro Masciotti, ex

direttore della Caritas di Foligno, sostenuto dalle forze del campo

progressista.

Infine giovedì 9 maggio ore 9 a Perugia incontro al comitato Vittoria

Ferdinandi sindaca nella sede in Strada Trasimeno Ovest 6. La stampa è

invitata a partecipare.