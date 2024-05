(ARC) Eventi: Regione, francobollo su caduta muro Gorizia simbolo potente

(AGENPARL) - Roma, 7 Maggio 2024

(AGENPARL) – mar 07 maggio 2024 Gorizia, 7 mag – L’annullo filatelico emesso in occasione del

ventesimo anniversario della caduta del muro di Gorizia celebra

la conclusione di una fase storica maturata nella seconda parte

del Novecento fatta di contrapposizione e di chiusura e suggella

la proiezione del capoluogo isontino nel ruolo trainante di

capitale della Nuova Europa che trover? in GO!2025 la sua

consacrazione in un clima di collaborazione fraterna con la

Slovenia.

? il pensiero espresso dall’assessore regionale al Patrimonio che

ha rappresentato l’Amministrazione del Friuli Venezia Giulia, nel

Municipio di Gorizia, alla presentazione del francobollo

appartenente alla serie tematica Il Senso civico, dedicato alla

ricorrenza della caduta del muro che separava la citt? italiana

da quella slovena. All’evento ? intervenuto il vicepresidente del

Consiglio e ministro degli Esteri, presenti, tra gli altri, la

sottosegretaria al ministero dell’Economia e delle Finanze, il

sindaco e il prefetto di Gorizia e l’assessore regionale alla

Salute e alla Protezione civile.

L’annullo filatelico sull’abbattimento delle barriere

nell’Isontino ricostruisce in un piccolissimo oggetto un simbolo

potente che potr? girare senza limiti di spazio, attraverso la

corrispondenza postale, in ogni parte del mondo: i 250.020

francobolli dedicati a Gorizia sono un messaggio di pace e anche

di speranza in mesi come questi – ha ravvisato l’assessore al

Patrimonio – in cui si susseguono notizie drammatiche sui

conflitti aperti in Ucraina e nel Medio Oriente. Il significato

profondo della nuova stagione goriziana ? che la buona volont?

degli uomini pu? cambiare la direzione della storia e

incomprensioni e isolamenti che ieri apparivano cristallizzati e

insanabili possono sciogliersi per sempre.

