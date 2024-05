(AGENPARL) - Roma, 6 Maggio 2024

(AGENPARL) – lun 06 maggio 2024 *INCIDENTE CASTELDACCIA, M5S: ANCORA UNA TRAGEDIA, FERMARE STRAGE

QUOTIDIANA*

ROMA, 6 MAGGIO 2024 – “A nome della comunità palermitana del M5S,

esprimiamo profondo dolore per la morte dei 5 operai a Casteldaccia, in

provincia di Palermo. In questo momento drammatico, il nostro pensiero va

alle loro famiglie e a quelle degli altri operai rimasti coinvolti

nell’incidente. Auspichiamo che si accertino quanto prima le cause

dell’accaduto. Mettere fine a questa strage quotidiana deve essere la

priorità di tutti, ad iniziare dalla politica”. Lo affermano in una nota

gli esponenti palermitani del M5S Dolores Bevilacqua, Valentina D’Orso,

Daniela Morfino e Steni Di Piazza.