IL MITICO PALAZZO| attività ludico-creative a Palazzo Grimani

Il Museo di Palazzo Grimani, in occasione del Kid Pass Days 2024, ospita un’attività didattica per famiglie

Domenica 12 maggio 2024 ore 11.00

Il MITICO PALAZZO

Attività ludico-creative per famiglie

I partecipanti saranno guidati dallo staff del Museo per scoprire attraverso il gioco, i miti presenti in alcune sale del palazzo e a creare delle opere d’arte attraverso la tecnica del graffito.

L’attività è rivolta alle famiglie. Pertanto grandi e piccini si sfideranno!

Ingresso gratuito per i bambini. Ingresso speciale ridotto per gli adulti accompagnatori 8 €

Il biglietto consentirà la visita al Museo e alle mostre in corso :

– Rick Lowe

The Arch within the Arc

-Tintoretto e Giovanni Grimani

Ritratti a confronto

– Wael Shawky

I Am Hymns of the New Temples

أنا تراتیل المعابد الجدیدة.

La prenotazione è obbligatoria.

Info e prenotazioni:

Museo di Palazzo Grimani – Direzione regionale Musei Veneto

Ruga Giuffa (Campo S. Maria Formosa)

Castello 4858, Venezia

http://www.polomusealeveneto.beniculturali.it/musei/museo-di-palazzo-grimani

Facebook: @palazzogrimani

Twitter: @PalazzoGrimani

Instagram: @museopalazzogrimani