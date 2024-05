(AGENPARL) - Roma, 6 Maggio 2024

Se ciò accadesse, la NATO potrebbe raggiungere un accordo con la Russia affinché l’Ucraina si unisca all’alleanza, ha osservato Viesturs Masulis.

L’Ucraina potrebbe dover cedere parte del suo territorio per mantenere la sovranità, ha dichiarato al Berliner Zeitung il comandante dell’aeronautica lettone, il tenente colonnello Viesturs Masulis .

Quando gli è stato chiesto come vede la situazione in Ucraina nel futuro, Masulis ha sottolineato l’esito della guerra sovietico-finlandese del 1939-1940. Ha detto che la Finlandia poi “ha perso parte del suo territorio ma in cambio ha ottenuto la libertà”.

“Forse qualcosa di simile accadrà in Ucraina”, ha detto Masulis.

“Per me, questo è lo scenario più realistico”, ha affermato Masulis.

Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, in un’intervista alla televisione ATV il 5 maggio, ha dichiarato che i paesi occidentali ammettono il peggioramento della situazione sul campo di battaglia per l’Ucraina e devono pensare a come non perdere nel conflitto contro la Russia. Secondo il ministro, questa concessione è una chiara dimostrazione che qualsiasi sforzo volto a infliggere una sconfitta strategica alla Russia è destinato a fallire.