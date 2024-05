(ARC) Rigenerazione urbana: Regione sostiene tavolo Anci-Sviluppo Territorio

(AGENPARL) - Roma, 6 Maggio 2024

(AGENPARL) – lun 06 maggio 2024 Udine, 6 mag – Il confronto con gli amministratori locali cos?

come con i rappresentanti delle categorie economiche ?

fondamentale per affrontare il progetto di rivoluzione

urbanistica e pianificatoria che la Regione si ? data.

L’obiettivo principale di questo progetto ? convertire la visione

attuata finora con i piani urbanistici in cui si prevedevano

prevalentemente modifiche alle destinazioni di aree esistenti o

ampliamenti di nuove aree: una prospettiva che deve cambiare e

che la Regione intende accompagnare privilegiando il principio

del contenimento del consumo del suolo.

Lo ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture e

territorio intervenendo al primo tavolo dedicato alla

rigenerazione urbana che si ? svolto a Udine.

Con l’assessore ne hanno parlato il presidente di Anci Fvg e il

presidente di Sviluppo e Territorio in qualit? di associazione

pubblico-privata nata per perseguire le medesime finalit? e

supportare i diversi Comuni associati e/o enti nella gestione dei

centri urbani. Anci e Sviluppo e Territorio hanno firmato un

Protocollo regionale d’intesa con l’obiettivo di favorire lo

scambio di esperienze progettuali di rigenerazione urbana,

creando percorsi turistici finalizzati alla visita delle citt?.

Il Protocollo, siglato lo scorso 22 settembre a Pordenone, ?

considerato fondamentale e funzionale al nuovo Piano regionale di

governo del territorio al quale la Regione lavora per creare un

innovativo e moderno strumento urbanistico in sostituzione di

quelli attuali che risalgono ormai alla fine degli anni ’70 del

secolo scorso.

Al dibattito hanno preso parte anche alcuni sindaci e

amministratori locali che hanno illustrato interventi effettuati

o progettualit? in itinere su cui si punta per il rilancio dei

centri urbani, del commercio e dello sviluppo sostenibile.

L’assessore ha portato ad esempio i piani di recupero delle ex

aree militari o industriali in cui il ruolo dell’ente pubblico ?

trainante, ma non pu? prescindere dalla relazione con il privato:

la Regione deve poter sostenere i processi di partenariato tra

pubblico e privato, senza trascurare il supporto ai Comuni nel

ripensamento delle zone a traffico limitato e nella realizzazione

di master plan per la partecipazione a bandi europei.

? stato inoltre richiamato il bando regionale per i centri minori

(sotto i 30mila abitanti) che eroga contributi fino a 500mila

euro per la riqualificazione di aree urbane: i Comuni hanno tempo

fino al 28 maggio per presentare la domanda di finanziamento.

Nel corso della serata ? stato analizzato come la rigenerazione

urbana possa favorire lo sviluppo economico locale, migliorare la

coesione sociale e offrire opportunit? formative. Un focus

particolare ? stato dedicato alle possibilit? offerte dai fondi

europei per progetti anche congiunti tra Comuni, esaminando come

tali finanziamenti possano essere sfruttati in modo efficace per

promuovere la rigenerazione urbana su vasta scala.

ARC/SSA/al

061948 MAG 24