(AGENPARL) - Roma, 6 Maggio 2024

(AGENPARL) – lun 06 maggio 2024 ALOISIO (M5S): GOVERNO NON USI IL MANGANELLO COME RISPOSTA AL DISSENSO PACIFICO

“Aumentano gli atenei che stanno diventando oggetto di vibranti manifestazioni e cortei, animati dagli studenti che si levano a difesa della vita e dei diritti umani, contro il massacro ancora in corso in Palestina: le università sono la culla della conoscenza, dell’incontro delle culture e delle civiltà, ed è giusto che si rivelino ancora una volta come luoghi di confronti e di dibattiti, pertanto non posso che sentirmi vicina a chi manifesta per difendere un proprio ideale di pace e libertà. Il confronto e la discussione, pilastri della ricerca e dell’innovazione, devono trasformarsi in strumenti potenti per la costruzione di un mondo migliore e di relazioni sociali più equilibrate. Vorrei rammentare all’Esecutivo che l’università, con la sua missione di formare cittadini consapevoli e responsabili, è uno spazio vitale per la costruzione di una società più inclusiva e solidale, dunque ritengo che vadano supportati degli spazi di confronto democratico, preservando gli atenei quali luoghi di democrazia. La manifestazione, il dissenso e la critica, anche se dura, sono manifestazioni del tutto legittime e non vanno represse col manganello, che auspico non divenga la risposta del Governo al dissenso pacifico. Pertanto, l’auspicio è che l’Esecutivo possa combinare la sicurezza con la libertà di parola, poiché le università rappresentano il luogo per eccellenza della ricerca e del pensiero libero”.

Così in una nota la Senatrice Vincenza Aloisio (M5S)

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle