(ACON) ELEZIONI COMUNALI. CORECOM FVG: DA 3/5 IN VIGORE REGOLE PAR CONDICIO

(AGENPARL) – lun 06 maggio 2024 (ACON) Trieste, 6 mag – Il Comitato regionale per le

comunicazioni (Corecom Fvg) rende noto che da venerd? scorso, 3

maggio, contestualmente alla pubblicazione sul sito dell’Autorit?

per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), ? entrata in vigore

la delibera 122/24/CONS che detta le regole della par condicio

per le elezioni comunali dell’8 e 9 giugno.

Entro mercoled? 8 maggio, le emittenti radiofoniche e televisive

locali intenzionate a trasmettere messaggi politici autogestiti a

titolo gratuito (Mag) devono rendere pubblico il loro

intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una

volta nella fascia di maggiore ascolto e, contestualmente, devono

inviare al Comitato l’apposito modello MAG/1/EC a mezzo posta

elettronica certificata (Pec) all’indirizzo

A seguito della pubblicazione dell’elenco delle emittenti che

hanno dato la loro disponibilit?, i soggetti politici interessati

a trasmettere i suddetti messaggi autogestiti comunicano, anche a

mezzo Pec, alle emittenti locali e al Corecom Fvg le proprie

richieste indicando il responsabile elettorale, i relativi

recapiti e la durata dei messaggi; a tale fine, pu? essere

utilizzato il modello MAG/3/EC reso disponibile nella sezione web

dedicata alla par condicio:

https://www.corecomfvg.it/cms/fvg/attivita/par-condicio/.

Per quanto riguarda i messaggi politici autogestiti a pagamento

(Map), le emittenti radiofoniche e televisive locali che

intendono diffondere tali messaggi sono tenute a dare notizia

dell’offerta dei relativi spazi mediante un avviso da

trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di

maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi; il Corecom Fvg

ricorda che la prima messa in onda dell’avviso costituisce

condizione essenziale per la diffusione di tali messaggi.

In merito ai messaggi politici elettorali su quotidiani e

periodici, gli editori che intendano diffonderli sono tenuti a

darne notizia attraverso un apposito comunicato, redatto nelle

modalit? indicate nelle richiamate delibere. Il Comitato fa

presente, a tal proposito, che la pubblicazione del suddetto

comunicato costituisce condizione per la diffusione dei messaggi

politici elettorali durante la consultazione elettorale. In caso

di mancato rispetto del termine sopra indicato e salvo quanto

previsto nel regolamento per le testate periodiche, la diffusione

dei messaggi pu? avere inizio dal secondo giorno successivo alla

data di pubblicazione del comunicato preventivo.

I programmi di comunicazione politica dedicati alle elezioni

comunali devono consentire un’effettiva parit? di condizioni tra

i soggetti politici competitori; a tal proposito, il Corecom Fvg

ricorda che possono partecipare a tali programmi solo le forze

politiche tassativamente elencate all’articolo 12, comma 2, della

delibera 122/24/CONS.

Per quanto riguarda i programmi di informazione, quando vengono

trattate questioni relative alle consultazioni elettorali, le

emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare

l’equilibrio tra i soggetti politici secondo quanto previsto

della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (art. 11-quater) e dal Codice

di autoregolamentazione. Come di consueto, in qualunque

trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione

politica e dai messaggi politici autogestiti – sottolinea il

Corecom – ? vietato fornire, anche in forma indiretta,

indicazioni o preferenze di voto.

Infine, in materia di sondaggi, nei quindici giorni precedenti la

data del voto ? vietato rendere pubblici o comunque diffondere i

risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e

sugli orientamenti politici e di voto degli elettori; tale

divieto si estende anche alle manifestazioni di opinione o a

quelle rilevazioni che, per le modalit? di realizzazione e

diffusione, possono comunque influenzare l’elettorato.

Nei periodi elettorali, il Corecom Fvg vigiler? sulla corretta e

uniforme applicazione della par condicio e accerter? le eventuali

violazioni, ivi comprese quelle relative all’articolo 9 della

legge 28/2000 in materia di comunicazione istituzionale e

obblighi di informazione.

In caso di necessit?, ? possibile contattare il Comitato

sito http://www.corecomfvg.it (sezione par condicio – Elezioni comunali

dell’8 e 9 giugno 2024).

