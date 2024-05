(AGENPARL) - Roma, 5 Maggio 2024

(AGENPARL) – dom 05 maggio 2024 RAI, ORRICO (M5S): GRAVE ATTACCO A DIRITTO SCIOPERO, URGE ACCELERARE SU STATI GENERALI

Roma, 5 mag. – “L’attacco che la Rai ha sferzato nei confronti dell’Usigrai, che domani ha deciso di incrociare le braccia per scioperare in difesa dei propri diritti e della libertà di stampa, è gravissimo. Così come altrettanto grave la censura su Scurati, fatto più che acclarato, altro che fake news. L’azienda in ogni caso non può permettersi di definire pretestuose delle rivendicazioni sindacali. Sono mesi che portiamo avanti la necessità di fare degli stati generali che riformino la governance del servizio pubblico. Lo abbiamo visto con gravissimi episodi di censura, fuga di conduttori storici. Sono tutte spie della necessità di immaginare un futuro totalmente diverso. Per questo andremo avanti per chiedere una riforma netta che separi gli interessi politici dal servizio pubblico”. Così in una nota la deputata del Movimento 5 Stelle Anna Laura Orrico, commissaria in Vigilanza Rai.

