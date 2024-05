(AGENPARL) - Roma, 5 Maggio 2024

(AGENPARL) – dom 05 maggio 2024 RAI, CAROTENUTO (M5S): DIRITTO DI SCIOPERO E LIBERTÀ INFORMAZIONE SACROSANTI, VANNO GARANTITI E DIFESI

Roma, 5 mag. – “Lo sciopero è un diritto sacrosanto ed è gravissimo che il servizio pubblico ne metta in discussione l’opportunità. Siamo al fianco di quei giornalisti che domani sciopereranno per difendere i propri diritti e la libertà di informazione, valori sui quali non si può soprassedere. Del gravissimo attacco al diritto allo sciopero così come del caso di censura di cui è stato vittima Scurati, chiederemo conto nella audizione dei vertici programmata mercoledì in Vigilanza”. Lo dichiara in una nota il capogruppo in vigilanza Rai del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle