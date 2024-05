(AGENPARL) - Roma, 5 Maggio 2024

(AGENPARL) – dom 05 maggio 2024 CITTA’ DI TROIA

Provincia di Foggia

IL TEATRO CHIAMA LA COMUNITÀ

UN LABORATORIO TEATRALE DEL PROGETTO “DISCONNESSI” APERTO A TUTTI

A Troia, dal 7 maggio, bambini, ragazzi e adulti saranno coinvolti in una produzione di comunità con la compagnia

teatrale “La Bottega degli Apocrifi” che andrà in scena presso l’auditorium Jean Marie Martin, sabato 1 giugno.

Il progetto Disconnessi dell’APS Puglia Senza Ostacoli, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e

dalla Regione Puglia nell’ambito dell’Avviso Puglia Capitale Sociale 3.0, patrocinato dal Comune di Troia, si avvia alla

conclusione con il coinvolgimento dell’intera città.

Al laboratorio per ragazzi in corso da gennaio e al laboratorio per bambini in corso da marzo, ai quali sarà ancora

possibile aggiungersi, si affiancano ora una chiamata pubblica per tutti i cittadini da 14 a 30 anni e un laboratorio

per adulti.

La produzione di Comunità è un percorso di creazione artistica che vede il coinvolgimento di fasce di cittadini in scena

accanto ad attori e musicisti professionisti; in questo caso, seguendo il filo rosso della commedia Uccelli di Aristofane,

si lavorerà sulla ricerca della città ideale, fino a trovarla nel regno degli uccelli, che non conoscono confini e crudeltà …

fino a mettere a rischio con la nostra natura umana anche la libertà di quel mondo.

La chiamata pubblica porterà alla realizzazione di uno spettacolo corale che avrà i volti, i corpi e le voci dei cittadini,

seguendo il format che la compagnia Bottega degli Apocrifi porta nelle città di tutta Italia.



L’appuntamento è per martedì 7 maggio presso l’Auditorium dell’Istituto Ragioneria.

I cittadini dai 14 ai 30 troveranno alle 16.00 i ragazzi e le loro guide pronti ad accoglierli nel laboratorio.

Per i più grandi invece, l’appuntamento è dalle 19.00 alle 21.00, sempre negli spazi dell’Auditorium.