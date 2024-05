Il Sindacato Itamil Esercito incontra il Sindaco Roberto Lagalla

(AGENPARL) - Roma, 5 Maggio 2024

Il Segretario Generale del Sindacato Itamil Esercito, Girolamo Foti, incontra il Sindaco di Palermo, Prof. Roberto Lagalla: al via iniziative per la promozione della legalità e della sicurezza

Sabato 4 maggio 2024, il Segretario Generale del Sindacato Itamil Esercito, Girolamo Foti, ha incontrato il Sindaco della città di Palermo, il Professor Roberto Lagalla.

L’appuntamento si è svolto alle ore 11:00 nello storico Palazzo Palagonia, dove si è discusso di sicurezza, legalità e dell’Operazione Vespri Siciliani.

Il Segretario Foti ha illustrato le nuove iniziative sociali del Sindacato Itamil Esercito a Palermo, tra cui l’apertura di uno sportello informativo su appuntamento, presso la segreteria del Sindacato, per fornire informazioni sui bandi di concorso per l’arruolamento nell’Esercito.

Sono inoltre in programma incontri tematici nel terrazzo green del Sindacato, in via Vincenzo Di Marco, 29.

Il Sindaco Roberto Lagalla ha espresso grande entusiasmo per queste iniziative, confermando il patrocinio del comune e auspicando che tale esempio possa essere seguito da altri comuni italiani.

In aggiunta, il Sindacato ha pianificato un concerto per il 2 giugno 2024 alle ore 17:30, che si terrà sul terrazzo green in occasione della Festa della Repubblica.

L’evento prevede l’esibizione dell’artista Fred Costello e la presentazione di alcuni articoli della Costituzione da parte degli avvocati Massimo Taffuri e Nino Giallombardo, arricchito da brevi esposizioni storiche nell’Operazione Vespri Siciliani.