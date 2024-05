(AGENPARL) - Roma, 5 Maggio 2024

GRASSADONIA: UNA GIORNATA PER I DIRITTI DI TUTTI I BAMBINI E LE BAMBINE

A piazza Vittorio la Festa delle Famiglie Arcobaleno

Roma, 5 maggio 2024 – “ Una splendida giornata oggi a piazza Vittorio per la Festa delle Famiglie dell’associazione Famiglie Arcobaleno, una giornata importante che celebra la bellezza di tutte le famiglie e la necessità di tutele piene per tutti i bambini e le bambine della nostra città.

Anche quest’anno Roma Capitale sostiene questa giornata con gioia, a conferma dell’impegno e della vicinanza dell’Amministrazione tutta e del nostro sindaco Roberto Gualtieri, alla comunità lgbtqia+ e alle famiglie omogenitoriali.

Dalla trascrizione dei certificati di nascita esteri con due mamme all’apertura degli sportelli lgbt+ in tutti i municipi della città, sono tante le iniziative portate avanti in questi due anni. Continueremo il nostro lavoro con responsabilità e impegno a fianco di tutte le realtà lgbt+ della nostra città ”.

Lo d ichiara Marilena Grassadonia Coordinatrice dell’Ufficio Diritti LGBT+ di Roma Capitale, intervenuta all’iniziativa.