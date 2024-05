(AGENPARL) - Roma, 5 Maggio 2024

(AGENPARL) – dom 05 maggio 2024 FALCINELLI, M5S: DIGNITÀ E DIRITTI CALPESTATI, GOVERNO FACCIA LUCE

Roma, 5 mag. – “Un trattamento immotivato, illegale e che non trova alcuna giustificazione per motivi di sicurezza nei confronti di una persona che, legata mani e piedi, non rappresentava alcuna minaccia. La violenza usata dalla polizia penitenziaria statunitense è grave e ha calpestato la dignità e i diritti del nostro connazionale Matteo Falcinelli. Un trattamento disumano e inaccettabile sul quale chiediamo che il Governo italiano si attivi in tutte le sedi opportune per fare luce sui contorni di una vicenda raccapricciante”. Lo dichiarano in una nota i parlamentari del Movimento 5 Stelle Alessandra Maiorino e Alfonso Colucci.

