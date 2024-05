(ARC) Arcivescovo Udine: Regione, insieme per superare disparit e tensioni

(AGENPARL) - Roma, 5 Maggio 2024

Udine, 5 mag

che la accoglie con grande piacere fiduciosa di poterle offrire

il proprio impegno e certa di trovare una guida.

? in sintesi il messaggio di benvenuto che l’assessore regionale

alla Salute ha rivolto, su delega del presidente della Regione,

al nuovo arcivescovo di Udine monsignor Riccardo Lamba

nell’incontro che ? seguito nel palazzo arcivescovile a seguito

della santa messa di insediamento nella cattedrale cittadina.

L’esponente della Giunta ha evidenziato quanto il Friuli sia una

terra con un popolo operoso e con le radici fondate nel

Patriarcato di Aquileia, che ha dovuto superare sfide e

esperienze difficili, vivendo un’area sul confine dell’Europa

occidentale in uno schema contrapposto che con un comportamento

quotidiano il popolo ha contribuito a superare e con una naturale

proiezione verso l’area balcanica, un pezzo di Europa che vive

drammatici rischi e conflitti.

Per la sua collocazione geografica il Friuli Venezia Giulia – ha

sottolineato l’assessore – ? stato scelto di recente dal Governo

per organizzare gli aiuti a seguito della guerra in Ucraina,

grazie al patrimonio di volontari che pu? contare e che pone la

regione in testa in Italia per rapporto tra volontari e cittadini

residenti e grazie alla presenza di una Protezione civile

recentemente salutata con grande calore anche da Papa Francesco.

L’assessore ha inquadrato questa realt? odierna nella storia e ha

ricordato come proprio oggi ricorra la vigilia del 48mo

anniversario del terremoto, un momento tragico che vide la

comunit? stringersi attorno al proprio vescovo mons. Alfredo

Battisti, uno dei protagonisti di quell’esperienza da cui nacque

quello che ? considerato uno dei migliori modelli al mondo di

ricostruzione.

La solidariet? nazionale e internazionale – ? stato ricordato a

mons. Lamba, figlio di emigranti in Venezuela – si mosse per

questo popolo emigrato nel dopoguerra che si fece conoscere per i

suoi valori e laboriosit?.

L’appello finale con cui si ? rivolto l’esponente della Giunta ?

stato a lavorare assieme per comporre e combattere le

disuguaglianze sempre pi? evidenti, superare le difficolt? di un

tempo complesso in una regione non pi? confine ma cuore di

un’Europa che si presenta con tensioni a cui nessuno pensava di

dover assistere nuovamente.

