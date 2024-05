Serie A Baseball: Risultati e classifiche 2^ giornata girone A – partite sabato 4 maggio

(AGENPARL) - Roma, 4 Maggio 2024

(AGENPARL) – sab 04 maggio 2024 La seconda giornata del girone A di Serie A Baseball termina con Parmaclima e San Marino (5-1) in testa alla classifica. I ducali, dopo aver perso 2-3 la partita del pomeriggio, si sono riscattati piegando l’UnipolSai Fortitudo Bologna per 3-1 in gara tre, vincendo la serie. Il San Marino ha fatto doppietta (2-1, 4-2) sul Bbc Grosseto. Due successi esterni (2-1, 4-2) in casa del Big-Mat Bsc Grosseto per l’Hotsand Macerata, che completa la tripletta.

IL RESOCONTO DELLE PARTITE DI SABATO POMERIGGIO

[https://static.wbsc.org/uploads/federations/2/cms/photos/adf283d8-8e9e-0f59-8fde-7eece235e75f.jpg]

Serie A Baseball: UnipolSai Bologna, San Marino e Hotsand Macerata sorridono nel pomeriggio del girone A – Federazione Italiana Baseball Softball

UnipolSai Bologna e San Marino pareggiano la serie e formano un trio in vetta alla classifica; Quattrini firma il secondo successo di Macerata

Il resoconto delle partite del sabato sera sarà disponibile sul sito http://www.fibs.it e al link in calce appena possibile

[https://static.wbsc.org/uploads/federations/2/cms/photos/faaeeb7f-fa0e-a797-481e-89bf94da617b.jpg]

Parmaclima e San Marino in testa al girone A, l’Hotsand Macerata completa la triplettta – Federazione Italiana Baseball Softball

La seconda giornata del girone A del campionato di Serie A Baseball termina con il colpo del Parmaclima, che conquista la serie casalinga contro l’UnipolSai Bologna vincendo gara 3 per 3-1. Vittoria nella serie anche per il San Marino (4-2 in gara 3 nei confronti del Bbc Grosseto). Ancora senza vittorie il Big-Mat Bsc Grosseto, sconfitto in casa 2-1 dall’Hotsand Macerata.

Risultati 2^ giornata girone A venerdì 3 maggio

Parmaclima-UnipolSai Bologna 6-4

San Marino-Bbc Grosseto 0-4

Big Mat Grosseto-Hotsand Macerata 0-1.

Risultati 2^ giornata girone A sabato 4 maggio

Parmaclima-UnipolSai Bologna 2-3, 3-1

San Marino-Bbc Grosseto 2-1, 4-2

Big Mat Grosseto-Hotsand Macerata 0-6, 1-2 (8°)

Classifica

Parma e San Marino (5-1) .833; Bologna (4-2), .667; Macerata (3-3) .500; Bbc Grosseto (1-5) .167; Bsc Grosseto (0-6) 0.

Foto: Il partente del Parmaclima Raymond Figueredo, lanciatore vincente di gara 3 contro l’UnipolSai Fortitudo Bologna. Credit: Duck Foto Press.

