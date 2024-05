[Rugby Notizie] Serie A Élite Maschile, il Valorugby impone la legge del Mirabello e fa suo per 22 a 17 il derby contro un coraggioso Colorno

(AGENPARL) - Roma, 4 Maggio 2024

Serie A Élite Maschile, il Valorugby impone la legge del Mirabello e fa suo per 22 a 17 il derby contro un coraggioso Colorno

credit foto: VALORUGBY/Daniel Cau

Roma – Non riesce l’impresa disperata al volitivo Colorno di coach Casellato, che chiude il suo ciclo triennale in biancorosso fermandosi al girone di playoff di fronte ad un Valorugby sceso in campo fin dal primo minuto con tutta l’intenzione di evitare regali ai “cugini” parmensi. Per il XV di coach Violi 4 punti che non bastano a raggiungere il Viadana in cima alla classifica del Girone: tra sette giorni lo scontro diretto in uno “Zaffanella” che si preannuncia gremito, in palio l’unico biglietto disponibile per volare alla Finale del 2 Giugno.

Prima frazione ruvida, con il Valorugby deciso a farsi sentire fisicamente nelle fasi di conquista e sul breakdown, ed il Colorno che tiene il campo con carattere provando a costruire il suo consueto rugby a ritmi alti: rompono il ghiaccio i padroni di casa, con Ledesma che centra i pali da penalty assegnato al minuto 10. La reazione dei parmensi è consistente, e al 19’ Van Tonder vola in meta dopo un’ottima combinazione al largo dei suoi. Pescetto converte, i reggiani alzano il ritmo difensivo e sulla pressione trovano la loro prima meta, a firma Bertaccini che finalizza al meglio un contrattacco scaturito da un errore dello stesso Pescetto. La gara è tesa ed equilibrata, con Pescetto protagonista nel bene e nel male: il giallo rimediato al 35’ è pesante e frutta subito al Valorugby la meta di Silva, trasformata da Ledesma, che manda in archivio la prima frazione sul parziale di 15 a 10.

Al rientro il XV di Casellato è subito pericoloso, consapevole che gli ultimi 40 minuti sono lo spartiacque tra la fine della stagione e la speranza di poterla tenere ancora in vita: il tentativo di limitare l’impatto fisico degli avversari riesce solo in parte, Gnecchi annulla con il TMO la meta che avrebbe potuto dare un’inerzia diversa e all’ingresso nell’ultimo quarto sono le maglie granata a marcare nuovamente con Colombo, scavando il +12 che mette in sicurezza il ritorno colornese. Nel finale le due squadre pagano la stanchezza tenendo il gioco dentro un perimetro più stretto, con Capitan Renton (poi Player of the Match) a tenere saldamente in mano la regia della gara: Casellato si sbraccia dalla panchina incitando la squadra a cercare la meta anche a tempo ormai scaduto, meta che arriva a firma Chacan a chiusura di una bella iniziativa dei trequarti sul lato destro già in extra-time.

Domani pomeriggio il derby veneto tra Petrarca e Mogliano chiude il secondo turno di semifinale: kick-off al “Memo Geremia” alle 17:30, con diretta simulcast Rai Sport/DAZN.

SERIE A ÉLITE MASCHILE, Playoff 2023-2024

Girone 1 – II giornata

Valorugby Emilia v HBS Colorno 22-17 (4-1)

Riposa: Rugby Viadana 1970

Classifica: Rugby Viadana 1970* punti 5; Valorugby Emilia* 4; HBS Colorno 1

*una partita in meno

Rugby Viadana 1970 v HBS Colorno 33-10 (5-0)

Girone 2 – II giornata

Petrarca Rugby v Mogliano Veneto Rugby

Riposa: Femi-CZ Rovigo

Play-off – III e ultima giornata

Rugby Viadana 1970 v Valorugby Emilia

Femi-CZ Rovigo v Petrarca Rugby

Il tabellino del match:

Reggio Emilia, Stadio "Mirabello" – sabato 4 maggio 2024, ore 17.00

PLAY OFF SERIE A ÉLITE MASCHILE, II giornata – Girone 1

diretta simulcast RAI PLAY/DAZN e differita alle ore 18.00 su RAI SPORT

Valorugby Emilia v HBS Colorno 22–17 (4-1)

Marcatori: PT 10’ c.p. Ledesma (3-0); 19’ m. Van Tonder tr. Pescetto (3-7); 27’ m. Bertaccini (8-7); 32’ c.p. Pescetto (8-10); 36’ m. Silva tr. Ledesma (15-10). ST 61’ m. Colombo tr. Ledesma (22-10), 80’ m. Cachan tr. Pescetto (22-17).

Valorugby Emilia: Farolini; Resino, Bertaccini, Majstorovic (67’ Tavuyara), Colombo (70’ Mastandrea); Ledesma, Renton (C); Ruaro (45’ Paolucci), Sbrocco, Amenta (64’ Cenedese); Du Preez (62’ Gerosa), Dell’Acqua; Favre (62’ Mattioli), Silva (41’ Marinello), Diaz (67’ Rimpelli Dan).

Head Coach: Marcello Violi

HBS Colorno: Van Tonder (C – 64’ Palazzani); Batista, Pavese, Waqanibau (40’- 42’ Manfrini) (74’ Manfrini), Abanga; Pescetto, Del Prete; Broglia (73’ Roldan), Popescu, Adorni (55’ Van Vuren); Ruffolo (70’ Cachan), Butturini; Tangredi (54’ Galliano), Ferrara (63’ Rosario), Franceschetto (70’ Ascari).

Head Coach: Umberto Casellato

Arbitro: Gianluca Gnecchi

Assistenti: Federico Vedovelli e Filippo Bertelli

Quarto uomo: Alberto Favaro

TMO: Matteo Liperini

Cartellini: 35’ giallo a Pescetto (HBS Colorno); 60’ giallo a Popescu (HBS Colorno)

Calciatori: Ledesma (Valorugby Emilia) 3/4; Pescetto (HBS Colorno) 2/4

Note: PT 15-10. Giornata serena, circa 19°, campo in ottime condizioni. Spettatori circa 1.200

Punti classifica: Valorugby Emilia 4; HBS Colorno 1

Player of the Match: Josh Renton (Valorugby Emilia)

Gianluca Galzerano

Area Comunicazione e Relazioni con i Media

Nazionale Under 20

Coordinatore Comunicazione Territoriale | Promozione & Sviluppo

