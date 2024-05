Resoconto Serie A1 Softball – sabato 4 maggio

(AGENPARL) - Roma, 4 Maggio 2024

(AGENPARL) – sab 04 maggio 2024 Nel sabato di A1 Softball arrivano le doppiette di MKF Bollate e Rheavendors Caronno, che consolidano rispettivamente il primo e il terzo posto in classifica. Nell’altra serie disputata, quella tra Italposa Forlì e Inox Team Saronno, le lombarde si aggiudicano gara 1, mentre nel pitching duel del secondo match la firma decisiva è quella di Noemi Cortesi dopo due extra-inning.

Nel sabato di A1 Softball arrivano le doppiette di MKF Bollate e Rheavendors Caronno, che consolidano rispettivamente il primo e il terzo posto in classifica. Nell’altra serie disputata, quella tra Italposa Forlì e Inox Team Saronno, le lombarde si aggiudicano gara 1, mentre nel pitching duel del secondo match la firma decisiva è quella di Noemi Cortesi dopo due extra-inning

RISULTATI

Mia Office Blue Girls Pianoro – MKF Bollate 0-1; 2-5

Rheavendors Caronno – Pubbliservice Old Parma 7-5; 5-2

Italposa Forlì – Inox Team Saronno 2-4; 1-0 (9°)

PROGRAMMA

Domenica 5 maggio

Ore 12.00 (+30′ dopo il termine di gara 1) Thunders – Macerata

Riposa: Bertazzoni Collecchio

CLASSIFICA

MKF Bollate (13 vittorie – 1 sconfitta, .929); Inox Team Saronno (11-3, .786); Rheavendors Caronno (10-4, .714); Italposa Forlì (9-5, .643); Mia Office Blue Girls Pianoro (8-6, .571); Macerata (4-8, .333); Bertazzoni Collecchio (3-9, .250); Thunders (1-11, .083); Pubbliservice Old Parma (1-13, .071)

Foto: Kelly Barnhill, Italposa Forlì, lanciatrice vincente in gara 2 contro l’Inox Team Saronno (credit Flavia Zanchini)

FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL-SOFTBALL

