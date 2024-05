Esercito – Bomba Viterbo

(AGENPARL) - Roma, 4 Maggio 2024

(AGENPARL) – sab 04 maggio 2024 *SAVE THE DATE*

*BOMBA A VITERBO: INTERVIENE L’ESERCITO*

*Per la bonifica dell’ordigno dovranno essere evacuati circa 36.000

residenti del Comune di Viterbo*

*Martedì 7 maggio 2024* gli artificieri dell’*Esercito* provvederanno al

disinnesco di una bomba d’aereo da 4.000 libbre, ovvero circa 2.000 kg,

risalente al secondo conflitto mondiale, rinvenuta in pieno centro

a Viterbo.

*MODALITA’ DI ACCREDITO*

I giornalisti, fotografi e le troupe televisive che desiderino documentare

l’evento, potranno accreditarsi *ore 20:00 del 6 maggio 2024*, inviando una

giornalistica, numero tesserino, numero di telefono. Per motivi

organizzativi NON sarà possibile accettare accrediti oltre l’orario

indicato e NON saranno rilasciati accrediti sul posto.

