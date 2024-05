Dossier Polizia Postale per la Giornata nazionale pedofilia e pedopornografia online

(AGENPARL) - Roma, 4 Maggio 2024

sab 04 maggio 2024

INTERNET, IL PAESE DELLE MERAVIGLIE…?

5 maggio 2024

Giornata Nazionale contro la Pedofilia e

Pedopornografia

SERVIZIO POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI

Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (C.N.C.P.O.)

Introduzione

In occasione della Giornata Mondiale contro la Pedofilia e Pedopornografia, ci confrontiamo con un

panorama digitale in continua evoluzione, dove le sfide della sicurezza cibernetica si rinnovano e si

intensificano ogni giorno. Negli ultimi anni, abbiamo assistito all’incremento di nuovi trend, tra cui

l’uso dell’intelligenza artificiale generativa e di strumenti volti a garantire l’anonimato nel web. Queste

tecnologie avanzate aprono nuove frontiere per la creatività e l’innovazione, ma allo stesso tempo

introducono minacce inedite. La stessa copertina di questa brochure è stata realizzata con un software

di intelligenza artificiale generativa, volendo mostrare le potenzialità dell’IA nel creare immagini e

contenuti che possono avere un impatto emotivo sorprendente, anche se non reali.

Il messaggio che si vuole veicolare è che il web può essere un Paese delle Meraviglie, in considerazione

delle possibilità che offre, in termini di contenuti fruibili, agli utenti di tutte le età, ma al suo interno si

nascondono anche coloro che sfruttano l’innocente curiosità dei più piccoli per scopi illeciti.

Conoscere questi pericoli ci consente di prevenire e contrastare le nuove forme di sfruttamento

sessuale dei minori online, impedendo la commissione di nuovi reati.

La Polizia Postale e delle Comunicazioni continua a lavorare con dedizione per monitorare e

fronteggiare tutti i rischi del web. Attraverso l’adozione di metodologie investigative all’avanguardia

e la promozione di una cooperazione sempre più stretta tra il settore pubblico e privato, si impegna a

mantenere internet uno spazio sicuro, in particolar modo per i più piccoli e le persone vulnerabili,

accompagnandoli in una navigazione consapevole nella rete.

Quotidianamente, i nostri operatori, unitamente ai collaterali organi di Polizia esteri, si adoperano per

identificare i responsabili e le loro vittime e per assicurare che nell’ambiente digitale possano essere

garantiti luoghi di crescita sana e positiva per tutti i cittadini e riaffermando il diritto per i minori di

scoprire il web senza temere insidie nascoste. Il contrasto internazionale alla pedofilia e

pedopornografia online è un valore aggiunto nella lotta a questi crimini odiosi, che consente alle

polizie di tutto il mondo di operare in sinergia.

La Giornata Mondiale contro la Pedofilia e Pedopornografia è un momento per riaffermare questo

impegno e per rinnovare la nostra determinazione nella lotta a un crimine senza confini, che si evolve

al passo con la tecnologia.

Il Direttore del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni

Ivano Gabrielli

La pedopornografia e l’abuso tecnomediato

Nel campo dello sfruttamento sessuale dei minori, le vittime subiscono una tipologia di abuso, sia

online che offline, che continua a protrarsi nel tempo. Infatti, il materiale pedopornografico creato

e condiviso online tra adulti di tutto il mondo, determina una perdurante vittimizzazione dei

bambini ritratti. Questo danno ulteriore si verifica ogni volta che i files vengono visualizzati da

nuovi utenti e per ogni giorno in cui il materiale rimane in circolazione. La Polizia Postale si

impegna per arrestare il ciclo della vittimizzazione tecnomediata, che perpetua il danno concreto

dell’abuso subito ingiustamente da bambini e ragazzi, sfruttando le potenzialità di diffusione che

internet purtroppo offre a pedopornografi e pedofili.

I numeri del contrasto

Nel 2023 sono stati analizzati complessivamente 28.355 siti, di cui

2.739 resi irrangiungibili e inseriti nella black list dei siti che

contengono rappresentazioni di sfruttamento sessuale di minori,

per inibirne la visualizzazione e impedire alle immagini di abuso di

continuare a circolare, evitando la vittimizzazione secondaria .

Questo il numero delle persone individuate e denunciate per aver

scaricato, condiviso e scambiato foto e video di abuso sessuale ai

danni di minori nel 2023. I soggetti sono prevalentemente uomini,

incensurati, anche se desta preoccupazione l’aumento dei reati di

pedopornografia commessi da soggetti molto giovani.

Lo scorso anno sono stati numerosi gli arresti di soggetti con alto

livello di pericolosità, colti in flagranza di reato, ovvero detentori

di ingente quantità di materiale pedopornografico o abusanti.

Nell’anno di riferimento è stato registrato un incremento dei casi

di sextortion, passando dai 118 casi del 2022 ai 132 registrati nel

2023.

Nel 2023 è stato rilevato un lieve calo dei casi adescamento online,

confermando però il coinvolgimento di minori di età compresa tra

i 10 e i 13 anni. Infatti, la fascia dei preadolescenti è quella che

maggiormente ha avuto interazioni sessuali tecnomediate, 200

rispetto ai 341 casi totali.

Le Partnership con il settore privato

La collaborazione tra settore pubblico e privato è fondamentale nella lotta allo sfruttamento

sessuale dei minori online. Questa partnership combina risorse, competenze e tecnologie,

essenziali per sviluppare strategie di prevenzione e protezione più efficaci per i minori nell’era

digitale.

Sono in essere i seguenti Protocolli di intesa tra il Ministero dell’Interno – Dipartimento della

Pubblica Sicurezza e:

Per favorire l’accesso dei minori ad un ambiente online più sicuro, per

prevenire i rischi connessi a un utilizzo non consapevole della rete,

per contrastare gli abusi sessuali online, promuovendo attività di

prevenzione, segnalazione ed emersione di potenziali abusi.

Per il potenziamento dell’attività di prevenzione e di contrasto alle

violenze in danno dei minori in rete attraverso la trasmissione al CNCPO,

per la successiva trattazione, delle segnalazioni ricevute dalla Hotline 114

Emergenza Infanzia.

La Convenzione è volta alla realizzazione di campagne di sensibilizzazione per

bambini e ragazzi, volte a un uso consapevole e sicuro delle tecnologie digitali e

di iniziative congiunte per l’individuazione delle vittime di eventuali abusi online.

L’accordo disciplina la realizzazione di iniziative congiunte per la promozione dei

diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nell’ambito della tutela dei minori da ogni

forma di aggressione online, promuovendo l’educazione di minori e famiglie a un

uso consapevole della rete.

Il National Center for Missing and Exploited Children (N.C.M.E.C.) trasmette

quotidianamente al CNCPO, per la successiva trattazione, centinaia di segnalazioni

relative a materiale di natura pedopornografica presente nel web che coinvolgono

utenti italiani.

La collaborazione con la ONG Operation Underground Railroad ha

rafforzato la lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori online,

migliorando la formazione e l’innovazione tecnologica. Questa

partnership ha potenziato le capacità di intervento e prevenzione.

Recentemente, con la sigla del protocollo di intesa tra Polizia

Postale e la ONG Terre des Hommes, è stato ulteriormente estesa

la partnership con il settore privato in ambito di segnalazioni per casi di minori in pericolo,

implementando le misure di protezione e risposta tempestiva.

Le principali minacce online ai danni di bambini

e ragazzi: trend attuali

Lo sfruttamento sessuale dei minori online è un fenomeno complesso e multidimensionale, che si

aggrava constantemente a livello globale. Dal 2019 il National Center for Missing and Exploited Children

(NCMEC) ha registrato un aumento del 87% dei casi. Gli autori di questi reati sono spesso persone

insospettabili, che conducono una vita ordinaria e hanno un’età che, nel 70% dei casi, non arriva ai 45

anni. Sempre più spesso sfruttano i servizi di messaggistica e socialnetworking legali volti a garantire

l’anonimato, per mascherare le loro intenzioni e la loro identità, tentando di eludere le investigazioni

delle forze di polizia.

La complessità dei fenomeni di abuso sessuale online richiede un approccio sempre più integrato tra il

framework normativo del nostro Paese, le attività investigative sempre più sofisticate, anche a livello

tecnico e la massima attenzione nei confronti delle specifiche peculiarità psicologiche degli autori di

reato e delle vittime. La presenza di un pool di psicologi dell’Unità di Analisi dei Crimini Informatici (UACI)

presso il Servizio Polizia Postale ha progressivamente aperto la strada a un confronto costante con gli

aspetti più definitamente umani, che correlano con queste gravi crimini.

Rimane emergente la minaccia legata ai casi di adescamento online che riguardano minori di età

inferiore ai 13 anni. La diffusione sempre più capilalre tra bambini e ragazzi di smartphones e tablets di

ultima generazione non sfugge all’attenzione di pedofili e adescatori online. Sempre più spesso, infatti, i

primi contatti tra questi soggetti e le piccole vittime avvengono proprio nei luoghi deputatai agli “esercizi

evolutivi” di bambini e adolescenti. I videogiochi, divenuti popolari attraverso app di gioco scaricabili su

cellulari e consolles agili, diventano un luogo dove i bambini si misurano con mondi fantastici e ruoli da

protagonisti, esercitandosi a crescere. I social network sono ormai la vetrina cibernetica attraverso la

quale gli adolescenti della Generazione Z effettuano un necessario lavoro di sperimentazione sociale e

sessuale. Entrambi questi luoghi virtuali diventano un terreno su cui chi ha cattive intenzioni può

sfruttare la necessità di esplorare in modo manipolatorio. Gli adescatori agganciano i bambini e i ragazzi

sui loro spazi preferiti, mirano poi a spostarsi su App di messaggistica con crittografia end-to-end,

progressivamente si avvicinano a temi sessuali e inducono la vittima a produrre e condividere immagini

intime, autoprodotte, si assicurano che i cellulari non siano controllati dai genitori, incitano alla

segretezza dei contatti, promettono esattamente quello che i bambini e i ragazzi vogliono, l’ultima skin

del videogioco preferito o il provino per una serie televisiva. Dall’analisi dei casi gestiti dagli Uffici

territoriali emerge come questa minaccia sia trasversale al genere e riguardi bambini e ragazzi con

caratteristiche anche molto diverse: dai più timidi ai più spigliati, l’aggancio è facilitato dalla familiarità

che i ragazzi hanno nell’interagire con soggetti sconosciuti. Quali cittadini di un mondo globalizzato, le

nuove generazioni approcciano l’altro con apertura e fiducia. E’ tuttavia innegabile che la gravità e la

diffusione progressiva del fenomeno rendono indispensabile che bambini e ragazzi, insieme a genitori e

insegnanti, conoscano questo tipo di minaccia e segnalino qualsiasi situazione sospetta.

Si tratta di un fenomeno in crescita, che in passato coinvolgeva soltanto gli adulti, ma che negli

ultimi anni impatta anche sui minori, la cui naturale curiosità viene sfruttata per trasportarli in

un incubo fatto di ricatti, richieste di denaro e minacce di distruggere la reputazione,

diffondendo sui social immagini sessualmente esplicite, autoprodotte. Si tratta di estorsione

sessuale perpetrata anche da gruppi criminali organizzati, nei confronti di bambini e adolescenti.

Gli estorsori, fingendosi ragazze avvenenti, contattano ragazzi per lo più di 15 – 17 anni tramite i

social media, inducendoli a realizzare video/immagini sessualmente espliciti, con la minaccia di

diffonderli tra amici e familiari del minore, in caso di mancato pagamento di una somma in

denaro.

Un altro pericolo in cui i minori rischiano di imbattersi consiste nello scambio consensuale, tra

pari, di materiale volontariamente autoprodotto (c.d. Sexting), ad esempio nell’ambito di

relazioni sentimentali, che viene successivamente diffuso dalla “controparte” senza il consenso

dell’altro. Si tratta del Revenge Porn, che letteralmente significa “vendetta porno” o “vendetta

pornografica”, ovvero quella pratica consistente nel vendicarsi di qualcuno (spesso l’ex partner)

diffondendo materiale sessualmente connotato che lo ritrae. Il codice penale punisce chi, dopo

averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a

contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle per sone

rappresentate. È inoltre punibile anche chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini

e i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso

delle persone rappresentate al fine di recare il loro nocumento. Fino al 2020 questa fattispecie

di reato non veniva presa in considerazione laddove le immagini sessualmente esplicite

raffiguravano minori degli anni 18, in quanto, in questi casi, venivano contestati i reati di

produzione, diffusione e detenzione di immagini pedopornografiche. Tuttavia, a partire dal

2021, sulla scorta di alcune riflessioni scaturite dalla sentenza della C. Cass., sez. III, n. 11675 del

un caso in cui gli imputati avevano detenuto e divulgato immagini sessualmente esplicite di un

loro coetaneo, che precedentemente le aveva spontaneamente a loro cedute dopo averle

autonomamente e volontariamente autoprodotte, si applica la norma in questione se le persone

coinvolte sono tutte minorenni.

L’intelligenza artificiale generativa sta cambiando il modo in cui interagiamo con il mondo

digitale, in considerazione della possibilità di creare contenuti nuovi come immagini, video,

testi e audio. Purtroppo, si sta verificando un aumento nei casi di abuso di questi strumenti per

creare materiale di sfruttamento sessuale dei più piccoli. Tale fenomeno può riguardare sia

minori reali, la cui immagine può essere artificialmente modificata in contenuto

pedopornografico, ovvero può essere utilizzata per creare contenuti illeciti r affiguranti

bambini inesistenti nel mondo reale.

Recentemente, si è dimostrato che l’intelligenza artificiale può essere utilizzata per agevolare

condotte di adescamento online, revenge porn e sextortion. Infatti, le capacità di generare

messaggi su misura per il tipo di interlocutore può essere sfruttata dai malintenzionati per

aumentare le possibilità di interazione con le loro vittime. In tal senso L’IA può sopperire al gap

generazionale, originando messaggi realistici come se fossero scritti da minorenni, in modo da

instaurare interlocuzioni digitali con i minori.

L’aspetto realistico delle immagini prodotte con l’intelligenza artificiale generativa determina

una nuova sfida per le forze di polizia e la necessità di reinterpretare l’evoluzione normativa in

questo settore. In primo luogo gli investigatori dovranno cimentarsi con l’analisi dell’immagini

per verificarne l’autenticità e quindi stabilire se vi siano vittime minori da identificare. In

secondo luogo, la facilità e velocità di produrre contenuti multimediali illeciti comporta la

previsione di norme più severe per coloro che si rendano autori di queste condotte,

contaminando il web e l’ambiente di crescita di minori con rappresentazioni multimediali

distorte.

In questo contesto, lo scorso 23 aprile il Governo ha proposto un disegno di legge

sull’Intelligenza Artificiale (IA), con l’obiettivo di regolamentare il futuro dell’AI in Italia, in

termini di bilanciamento tra le opportunità offerte dalle nuove tecnologie e i rischi associati a

un uso improprio e dannoso, a integrazione di quanto già previsto dal Regolamento europeo

sull’Intelligenza Artificiale (“AI Act”) approvato lo scorso marzo.

Il disegno di legge prevede una serie di misure volte a punire i reati commessi tramite l’uso di

sistemi di intelligenza artificiale in maniera più severa. Anzitutto, è prevista una specifica

aggravante per i reati commessi con l’ausilio dell’AI. Inoltre, il testo stabilisce che la diffusione

illecita di contenuti generati o manipolati dall’IA per indurre in inganno sulla loro genuinità

(come nel caso dei cosiddetti deepfake) sia punita con la reclusione. Sono poi introdotte

circostanze aggravanti speciali per punire reati in cui l’uso dell’IA abbia una elevata capacità

di propagare l’offesa.

Questi sforzi normativi, sia a livello nazionale che europeo, riflettono l’importanza di

affrontare le sfide poste dall’AI in modo olistico e responsabile, considerando le implicazioni

etiche, sociali ed economiche di questa tecnologia. È interessante vedere come l’Italia stia

cercando di posizionarsi al centro del dibattito globale sulla regolamentazione dell’AI.

Consiste nello sfruttamento sessuale di minori a distanza, on demand. Si tratta di abusi

commissionati in live chat, in tempo reale, su internet che, solitamente, sono facilitati da un

altro adulto presente fisicamente vicino al minore, che lo costringe a compiere atti sessuali con

adulti o con altri coetanei, attraverso piattaforme dedicate.

In questo modo, dietro il corrispettivo in denaro di somme piuttosto ridotte (anche 20 -30

euro), si può comprare la possibilità di dirigere via webcam, in diretta, le violenze commesse

su bambini che si trovano in Paesi dove la normativa non tutela adeguatamente i minori (di

solito le Filippine, etc.).

Si tratta di un fenomeno che vede coinvolti bambini anche di età inferiore ai 12 anni.

Le investigazioni in tale ambito sono complesse, in quanto il tracciamento delle transazioni

finanziarie effettuate non è sufficiente a individuare con certezza il contenuto di questi scambi

e dalle causali delle transazioni non è agevole capire se le operazioni siano da imputare al

materiale di abusi su minori. Un’ulteriore criticità è rappresentata dalle caratteristiche tecnicoinformatiche dei circuiti nei quali avvengono i collegamenti in streaming: Skype e le altre

piattaforme per le videochiamate spesso non sono in grado di fornire tracce utili

all’accertamento dei contenuti scambiati tra gli utenti, in quanto si tratta di sessioni live e,

come tali, non vengono registrate, rendendo quindi ardua l’identificazione sia delle vittime che

degli acquirenti.

Le prepotenze online fra minori rappresentano una realtà che affligge bambini e ragazzi in fasce

d’età sempre più precoci. Il legame tra questo fenomeno e la pedopornografia è purtroppo in

via di incremento: attraverso la diffusione incontrollata di immagini intime, sessualmente

esplicite, su chat di classe, si realizzano vere e proprie campagne denigratorie in danno di

coetanei, i quali, esposti loro malgrado al giudizio sommario di gruppi di altri minori, diventano

bersaglio di attacchi tecnomediati duraturi. I meccanismi di viralizzazione risultano poi

particolarmente rapidi e violenti quando riguardano “materiale scottante” e per le vittime si

apre la strada dell’isolamento sociale, della vergogna e della difficoltà di trovare interlocutori in

grado di aiutarli a risolvere un problema di cui si sentono spesso corresponsabili.

Le “prove di coraggio” che in molte culture rappresentavano la celebrazione del passaggio

dall’infanzia all’età adulta, nell’era digitale hanno assunto la forma più evanescente delle

challenges online, in cui l’esercizio di misurarsi con i propri limiti attraverso un test di coraggio

assume forme talvolta singolari e decisamente problematiche.

Gia da qualche anno è emersa la tendenza di adolescenti a ricercare online non solo sfide che

prevedano azioni irrazionali o pericolose in cui cimentarsi, filmandosi con gli smartphones per poi

diffonderli in rete e guadagnare popolarità.

Più recentemente, accade che i ragazzi accettino di partecipare a gruppi chiusi di messaggistica,

popolati da migliaia di utenti sconosciuti, nei quali circola e si partecipa a far circolare materiale

impressionante: da esecuzioni capitali a incidenti mortali, dalle violenze sessuali fino alla

pedopornografia e alle torture. Ogni immagine visionata sconvolge e colpisce lo stomaco, favorendo

una desensibilizzazione dei giovani e giovanissimi, con evidenti effetti negativi sul loro sviluppo

psicoemotivo e con ripercussioni importanti anche da un punto di vista legale.

Indagini ad alto impatto

L’operazione trae origine da complesse indagini svolte in modalità sotto copertura nel DarkWeb

da personale specializzato del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online

(CNCPO) del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni nell’ambito di comunità virtuali

pedofile, in collaborazione con Europol e la polizia britannica. Tra i molteplici membri di tali

communities, originari da tutto il mondo, si era distinto un utente, per il significativo contributo

apportato, in termini di materiale pedopornografico, anche autoprodotto, messo a disposizione

degli altri partecipanti. L’uomo, che per oltre un decennio era riuscito a eludere le indagini della

Polizia Postale nel Darkweb, sfuggendo anche alla cattura degli altri membri, è stato identificato

e arrestato per violenza sessuale aggravata, commessa ai danni del figlio minore di anni 10;

associazione per delinquere finalizzata alla diffusione di pratiche di pedofilia, alla cond ivisione

di notizie utili all’adescamento di minori e allo scambio, detenzione e diffusione di materiale

pedopornografico, nonché di consigli utili per porre in essere tali attività illecite e diffusione di

materiale raffigurante abusi sessuali su minori, anche inedito e autoprodotto utilizzando il figlio

minore. Lo spessore criminale dell’indagato ha fatto sì che abbia rappresentato un high-valuetarget internazionale nell’ambito delle polizie di tutto il mondo impegnate in attività sotto

copertura online nel contrasto alla pornografia minorile all’interno delle citate comunità