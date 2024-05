Comunicato stampa EVENTO 4 MAGGIO_”TRANSIZIONE GREEN: UN’OPPORTUNITA’ PER L’UMBRIA”

(AGENPARL) - Roma, 4 Maggio 2024

(AGENPARL) – sab 04 maggio 2024 *Grande successo, questa mattina ad Assisi, 4 maggio, del terzo

convegno **organizzato

dall’Associazione “l’Officina”, *

*dal titolo:*

*TRANSIZIONE GREEN: UN’OCCASIONE DI SVILUPPO PER L’UMBRIA*

uno dei momenti dei lavori del convegno odierno

*Prestigiosi e numerosi esperti a confronto e grande partecipazione di

pubblico. *

“Dobbiamo rispondere a molte sfide, ma soprattutto ci sono da cogliere

altrettante opportunità legate alla transizione digitale, ecologica e

generazionale in ogni settore, questo sarà possibile con il coinvolgimento

di tutti i soggetti interessati per aumentare la conoscenza e la sinergia”,

dichiarano gli organizzatori. L’evento odierno ad Assisi è stato

organizzato dall’Associazione politico – culturale l’Officina, laboratorio

di idee finalizzato al discutere intorno ai temi della vita regionale e

nazionale, per promuovere e diffondere buone pratiche a vantaggio della

comunità e del territorio. Un parterre di eccezione ha animato l’evento con

contributi di grande interesse e valore.

Azzeramento dell’inquinamento, adattamento ai cambiamenti climatici,

ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, economia circolare e

bioeconomia, energia rinnovabile. La transizione green è in atto, ovunque e

ad ogni livello, ma se rappresenta un’opportunità di sviluppo per l’Umbria

e su come incidere per accelerarne proficuamente i processi a vantaggio

della regione, è il tema di grande attualità su cui l’Associazione politico

– culturale l’Officina ha organizzato il suo terzo incontro pubblico, oggi

4 maggio ad Assisi. Il presidente dell’Associazione è Roberto Morroni e

vicepresidente Lamberto Marcantonini: è un’Associazione senza scopo di

lucro che persegue, da statuto, finalità civiche, solidaristiche e di

utilità sociale, e che si pone l’obiettivo di dare luogo a un processo

culturale virtuoso alimentato dall’insieme di esperienze, professionalità e

talenti; dalla volontà di dare spazio e forma al progresso contraddistinto

dalla Qualità.

“La sostenibilità – dichiarano gli organizzatori – non è un traguardo

astratto, è il risultato di una strategia volta a realizzare uno sviluppo

responsabile e duraturo. La transizione green comporta un cambiamento di

vasta portata che incida su aspetti quali: la tutela del suolo, la

produzione di energia da fonti rinnovabili, il sostegno a filiere

produttive ecologiche, la qualità del lavoro, il coordinamento tra ricerca,

politica e condivisione della conoscenza, l’innovazione come fondamento per

garantire il futuro”.

*In allegato il programma con i nomi di tutti i relatori, titoli degli

interventi, e alcune foto dell’iniziativa *