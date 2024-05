(AGENPARL) - Roma, 3 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 03 maggio 2024 Tessile, Mazzetti (FI) replica a Bugetti: “Nessuna proposta, solo propaganda”

Prato, 3 mag. – “In effetti, oggi è mancata proprio una presenza e una proposta da parte della Regione che ha un ruolo decisivo su alcuni dei temi trattati, a partire dagli impianti all’alluvione, ma Bugetti ha selezionato propaganda ideologica ed ecco le sue non proposte. È la perfetta rappresentazione dei suoi anni in Consiglio Regionale. Non ricordiamo impegni analoghi da parte di Ministri o Assessori regionali PD. Forse Bugetti dovrebbe scrivere meno e ascoltare di più”.

Così Erica Mazzetti, parlamentare di Forza Italia, replica alla candidata sindaco del PD Ilaria Bugetti.

