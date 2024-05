(AGENPARL) - Roma, 3 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 03 maggio 2024 SANTANCHE’, PAVANELLI (M5S): MELONI NON FACCIA FINTA DI NULLA ANCHE OGGI

ROMA, 3 MAG. – “La credibilità del governo italiano non può essere continuamente messa a repentaglio dal caso Santanchè. La richiesta di rinvio a giudizio della Procura nei confronti della ministra non aggiunge nulla a ciò che diciamo da mesi: le dimissioni sono una via obbligata per una questione di rispettabilità della politica. Non può sempre valere tutto: gli “omissis” e le bugie della ministra in questi mesi davanti al Parlamento hanno aggravato un quadro già sin troppo opaco. Senza dimenticare che la ministra è pure in palese conflitto d’interessi relativamente alla questione delle concessioni balneari. Giorgia Meloni non può anche oggi far finta di nulla, è una questione di credibilità delle istituzioni. Santanchè faccia un passo indietro”. Così in una nota la deputata M5s Emma Pavanelli.

