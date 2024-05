(AGENPARL) - Roma, 3 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 03 maggio 2024 [Rugby Notizie] Serie A Élite Maschile, secondo turno playoff: Valorugby al debutto casalingo, Colorno senza appello nel derby del Mirabello. Domenica a Padova la sfida tra Petrarca e Mogliano Veneto

03 Maggio 2024

Serie A Élite Maschile, secondo turno playoff: Valorugby al debutto casalingo, Colorno senza appello nel derby del Mirabello. Domenica a Padova la sfida tra Petrarca e Mogliano Veneto

Roma – Vittoria, bonus e più punti possibili da mettere a riserva in caso di calcoli da classifica avulsa. Sono questi i tre obiettivi del Colorno di coach Casellato alla vigilia del derby di Reggio Emilia contro i “Diavoli” del Valorugby: la rotonda sconfitta nel match dello scorso fine settimana a Viadana non regala infatti alternative ai biancorossi, costretti ad alzare drasticamente l’asticella del proprio standard per opporsi al XV reggiano e tenere minimamente acceso il lumicino delle speranze legate alla qualificazione alla Finale del 2 giugno. Lo staff colornese punta sul rientro tra i titolari di Ruffolo e Waqanibau, con Pescetto a sostituire l’infortunato Hugo in cabina di regia. Esordio assoluto nel massimo campionato per il Riccardo Manfrini, giovane talento su cui il Club punta molto.

Di fronte, le aspettative del Valorugby Emilia, che sul finale in crescita della stagione regolare sta costruendo le proprie aspettative in proiezione tricolore, confermate dall’annunciato pubblico delle grandi occasioni sulle tribune reggiane: nel disegno della squadra Renton indossa i gradi di Capitano, con Majstorovic regolarmente titolare al centro così come il potente Du Preez in seconda linea. Panchina iniziale per Tavuyara, pronto a subentrare nelle fasi decisive del match.

Kick-off allo Stadio Mirabello di Reggio Emilia alle 17:00: diretta streaming in simulcast su RaiPlay e DAZN, mentre Rai Sport trasmetterà il confronto in differita notturna sul digitale terrestre alle 01:30, con direzione della gara affidata all’internazionale Gianluca Gnecchi.

Per quanto riguarda il Girone 2, domenica pomeriggio entra in scena il Petrarca Rugby, opposto tra le mura amiche al Mogliano Veneto reduce dalla sconfitta non senza aspetti positivi nella gara d’esordio dello scorso weekend contro la Femi-CZ Rovigo.

SERIE A ÉLITE MASCHILE, Playoff 2023-2024

Girone 1 – II giornata

Valorugby Emilia v HBS Colorno

Riposa: Rugby Viadana 1970

Classifica: Rugby Viadana 1970 punti 5; HBS Colorno e Valorugby Emilia* 0

*una partita in meno

Rugby Viadana 1970 v HBS Colorno 33-10 (5-0)

Girone 2 – II giornata

Petrarca Rugby v Mogliano Veneto Rugby

Riposa: Femi-CZ Rovigo

Play-off – III e ultima giornata

Rugby Viadana 1970 v Valorugby Emilia

Femi-CZ Rovigo v Petrarca Rugby

Le ultime dalle sedi:

Valorugby Emilia v HBS Colorno

Valorugby Emilia: Farolini; Resino, Bertaccini, Majstorovic, Colombo; Ledesma, Renton (C); Ruaro, Sbrocco, Amenta; Du Preez, Dell’Acqua; Favre, Silva, Diaz.

A disposizione: Marinello, Rimpelli Dan., Mattioli, Gerosa, Paolucci, Tavuyara, Cenedese, Mastandrea

Head Coach: Marcello Violi

HBS Colorno: Van Tonder (C), Batista, Pavese, Waqanibau; Ceballos; Pescetto, Del Prete; Koffi, Mbanda, Adorni; Ruffolo, Butturini; Tangredi, Ferrara, Franceschetto

A disposizione: Rosario, Ascari, Galliano, Van Vuren, Broglia, Popescu, Palazzani, Manfrini

Head Coach: Umberto Casellato

Arbitro: Gianluca Gnecchi

Assistenti: Federico Vedovelli e Filippo Bertelli

Quarto uomo: Alberto Favaro

TMO: Matteo Liperini

Marcello Violi, Head Coach Valorugby Emilia: “Stiamo bene e non vediamo l’ora di andare in campo. In queste settimane abbiamo lavorato duramente, cercando di perfezionare la nostra strategia di gioco e studiando le migliori mosse per arginare l’avversario Colorno. Come dico sempre, l’obiettivo è divertirci e divertire. Se riusciremo a farlo, sono fiducioso che arriverà anche la vittoria”.

Umberto Casellato, Head Coach HBS Colorno: “Scenderemo in campo domani con l’obiettivo di dimenticare Viadana. La settimana scorsa abbiamo giocato una brutta partita, tradendo prima di tutto le nostre aspettative e in seconda battuta anche quelle del club e dei tifosi. Cercheremo la rivincita con Valorugby, con l’obiettivo di tenere accesa una piccola speranza di arrivare in finale. Non avremo niente da perdere, proveremo a fare la nostra partita senza fare calcoli, mangiando l’erba per 80 minuti”.

Gianluca Galzerano

Area Comunicazione e Relazioni con i Media

Nazionale Under 20

Coordinatore Comunicazione Territoriale | Promozione & Sviluppo

Cancellati ( https://newsletter.federugby.it/component/acym/frontusers/unsubscribe/5562-rugby-notizie-serie-a-elite-maschile-secondo-turno-playoff-valorugby-al-debutto-casalingo-colorno-senza-appello-nel-derby-del-mirabello-domenica-a-padova-la-sfida-tra-petrarca-e-mogliano-veneto?userId=218853&userKey=QlyOa9yZG35qMa&tmpl=component ) | Visualizza online ( https://newsletter.federugby.it/component/acym/archive/5562-rugby-notizie-serie-a-elite-maschile-secondo-turno-playoff-valorugby-al-debutto-casalingo-colorno-senza-appello-nel-derby-del-mirabello-domenica-a-padova-la-sfida-tra-petrarca-e-mogliano-veneto?userid=218853-QlyOa9yZG35qMa&tmpl=component )