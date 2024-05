(AGENPARL) - Roma, 3 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 03 maggio 2024 MO, ALOISIO (M5S): “GOVERNO MELONI COMPLICE ESCALATION MILITARE”

Roma, 3 mag. – “Il Primo Ministro di Israele, che sta discutendo dei preparativi per una potenziale operazione di terra dell’esercito a Rafah, sembra volere a tutti i costi il perpetrarsi di questa guerra, dimostrandosi disposto a concedere una tregua solo in cambio del rilascio dei prigionieri. Innanzi a questo scenario a tinte fosche, il silenzio del governo italiano suggerisce uno stato d’impreparazione totale. Come ha dichiarato giustamente il nostro capo politico, se il governo avesse sostenuto sin da subito un approccio negoziale, condannando l’attacco indiscriminato di Israele, probabilmente ad oggi avremmo potuto evitare ciò che sta accadendo, ovvero un’escalation militare. Ma la maggioranza sembra invece andare nella direzione opposta, incentivando ad andare avanti e non fermarsi, e assistendo passivamente ad un Netanyahu determinato nel proseguire la sua strategia militare belligerante. È ora che il governo Meloni adotti un approccio multipolare altrimenti la situazione si protrarrà per decenni; pertanto, l’auspicio è che l’esecutivo faccia tesoro delle parole di Conte, atteso che il tragico attacco del 7 ottobre a Gaza ha chiaramente violato le norme di diritto internazionale comunitario e su questo non ci piove. Solo attraverso il riconoscimento e il rispetto reciproco delle aspirazioni nazionali si può costruire una stabilità duratura nella regione”. Così in una nota la Senatrice Vincenza Aloisio (M5S).

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle