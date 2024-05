(AGENPARL) - Roma, 3 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 03 maggio 2024 Comunicato stampa

La Regione differisce di 24 ore i lavori per la perdita idrica: scuole

chiuse mercoledì 8 maggio

Il sindaco Mastella ha provveduto alla rettifica della precedente

ordinanza di chiusura delle scuole. In base al nuovo provvedimento le

scuole di ogni e ordine e grado resteranno chiuse mercoledì 8 maggio 2024.

Il sindaco infatti ha chiesto e ottenuto dalla Regione il differimento di

24 ore dei lavori per riparare la perdita idrica a Faicchio (dalle ore 21

ad ultimazione dei lavori). La richiesta a seguito di un’interlocuzione tra

il Sindaco e il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale Campania –

Ufficio VIII Ambito Territoriale di Benevento, il quale ha comunicato che

il 7 maggio 2024 le scuole di tutto il territorio nazionale sono

interessate dalle elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica

Istruzione e tutti gli Istituti Comprensivi sono coinvolti nella

somministrazione delle prove INVALSI. In ragione di ciò il Sindaco ha

firmato la nuova ordinanza che dispone la chiusura delle scuole di ogni

ordine e grado per il giorno 8 maggio. Sempre per mercoledì 8 maggio

l’ordinanza sindacale demanda ai datori di lavoro degli uffici pubblici e

privati, interessati dall’interruzione del servizio idrico, di valutare, in

ordine alle proprie capacità tecnico-organizzative e alla possibilità di

garantire la fornitura dei servizi pubblici essenziali, l’opportunità di

disporre la chiusura degli stessi e raccomanda ai titolari degli esercizi e

degli uffici pubblici di osservare scrupolosamente le norme igienico

sanitarie, nello svolgimento delle attività, durante il periodo interessato

dall’interruzione del servizio idrico.