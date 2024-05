(AGENPARL) - Roma, 3 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 03 maggio 2024 ENERGIA, M5S: STOP AGRIVOLTAICO MARCHETTA DEL GOVERNO A FOSSILI CHE PAGHEREMO CARA (1)

Roma, 3 mag. – “Non ci sono più dubbi su quali siano i veri interessi del Governo: favorire le lobby delle fossili e ostacolare la realizzazione delle rinnovabili. Il decreto legge che vuole proibire i pannelli solari sui terreni agricoli è una norma priva di senso che mette a serio pericolo il raggiungimento degli obiettivi sul clima e l’energia assunti in ambito internazionale e ribaditi solo pochi giorni fa, al G7 di Torino. Proprio nel settore agricolo c’è tanto consenso per l’agrivoltaico; non farlo significa non solo rallentare la transizione energetica, ma mettere anche a rischio la sicurezza e l’indipendenza energetica nazionale, con gravi conseguenze sulle bollette e la competitività dell’intero Paese. Una scelta che ci farà perdere anche gli 1,1 mld di euro di incentivi previsti dal PNRR per l’agrivoltaico. Piuttosto che assestare un duro colpo a un settore strategico, il Governo dovrebbe piuttosto concentrarsi per dare attuazione al Decreto per l’individuazione delle aree idonee, nel quale sarà disciplinato lo sviluppo delle rinnovabili, quindi anche del fotovoltaico nelle aree agricole con il coinvolgimento delle Regioni. Su questo continueremo a dare battaglia”. Lo dichiara in una nota il deputato del Movimento 5 Stelle Enrico Cappelletti.

