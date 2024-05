Cs. n.234 Al Teatro Tenda un evento contro il bullismo e il cyberbullismo + locandina

(AGENPARL) - Roma, 3 Maggio 2024

Al Teatro Tenda un evento contro il bullismo e il cyberbullismo

Il 10 maggio 2024, alle 10, presso il Teatro Tenda si terrà l’evento di chiusura rivolto al territorio di Ragusa del Progetto Pilota per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo nella Regione Siciliana “1 nessuno 100giga”.

Un progetto che prende spunto dalla Legge 29 maggio 2017 n. 71 che ha apportato delle innovazioni nella lotta al bullismo e al cyberbullismo, attribuendo a una pluralità di soggetti compiti e responsabilità ben precise. Da qui la Regione Siciliana con la Legge n. 27 del 19 novembre 2021 ha inteso contrastare detti fenomeni, sostenendo in particolare i soggetti più fragili.

In attuazione della citata L.R. l’Assessorato dell’istruzione e della formazione professionale, con D.D.G. n. 2829 del 29/12/2022 del Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo Studio della Regione Siciliana, ha finanziato il “Progetto Pilota per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo nella Regione Siciliana” elaborato dall’USR per la Sicilia. Il Progetto pilota “1 nessuno 100giga” nasce con l’obiettivo di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo con azioni formative coordinate per studenti, genitori e docenti attraverso un approccio sistemico e integrato tra scuole e territorio.

Il progetto, che a livello territoriale è stato coordinato dal CTS provinciale coordinato dalla Direzione Didattica Paolo Vetri, si è avvalso della collaborazione di partner come Telefono azzurro, associazioni “Carolina” e “Mabasta”, del contributo di associazioni locali e del patrocinio e della collaborazione del Comune di Ragusa, anche con l’intento di veicolare il messaggio sociale, a partire dalla valorizzazione del territorio e del patrimonio locale. Sono state realizzate attività di formazione e informazione in tutte le scuole della provincia, rivolte agli studenti del primo e del secondo ciclo, ai docenti e ai genitori.

Tutti uniti per combattere insieme il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo attraverso la creazione di una conoscenza e di una coscienza condivisa.

Il servizio telefonico viene implementato da una live chat sul sito del progetto al seguente indirizzo: https://www.1nessuno100giga.it/

Il progetto è alla fase finale, e giorno 10 Maggio alle 10 presso il Teatro Tenda di Ragusa, esperti, partner del progetto e soprattutto testimonial del mondo della cultura, dello spettacolo, della musica e dello sport come Leo Gassman attore e cantautore italiano, Francesco Panarella noto al grande pubblico come Cucciolo, uno dei protagonisti di Mare Fuori, Vincenzo Ferrera che interpreta Beppe, l’educatore di Mare Fuori, e altri ospiti favoriranno il confronto e la riflessione con gli studenti avvalendosi della ricchezza delle esperienze e dei vissuti di ciascuno.

