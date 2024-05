Comunicato Stampa PAESI EDIZIONI: In uscita il 10 maggio il romanzo “La scimmia” di Matteo Cateni -Storia di narcotraffico e dipendenza, carcere e rinascita

(AGENPARL) - Roma, 3 Maggio 2024

(AGENPARL) – ven 03 maggio 2024 Comunicato Stampa

In uscita il 10 maggio il romanzo “La scimmia” di Matteo Cateni

L’attore e musicista livornese si mette a nudo per raccontare una storia di narcotraffico e dipendenza, carcere e rinascita

«Ogni ovulo deve pesare al massimo otto grammi, non di più. C’è chi li fa da dieci, ma io no. Per il mio esofago sono troppo grandi e rischio di farmi male. Devono essere chiusi accuratamente, il pericolo è alto. Per questo ogni corriere ha la sua tecnica. Io li confeziono personalmente, uno a uno, senza fretta. Posso metterci anche tutta la notte. Il cellophane deve essere tiratissimo, aderente come una guaina. Indosso mascherina e guanti, non tocco la merce con le mani. Rischierei di spargere molecole che potrebbero attirare i cani antidroga. E poi l’odore della cocaina mi ha sempre fatto schifo…»

«Con un linguaggio semplice e diretto», recensisce Panorama, «il romanzo di Cateni La Scimmia cattura per crudezza e sorprende per onestà; è, di là da ogni ragionevole dubbio, un’opera ben costruita e destinata a far parlare di sé nel panorama, a volte invece desolante, della narrativa italiana. Una piacevolissima sorpresa».

Matteo Cateni Livorno, classe 1980, attore e musicista, è stato condannato a 8 anni di reclusione per traffico internazionale di stupefacenti tra Europa e Sudamerica. Ha scontato la pena prima nel carcere di Ibarra, Ecuador, e poi di Rebibbia, Roma.

Autore: Matteo Cateni

Editore: Paesi Edizioni

Collana: Ipazia

Tema: Romanzo di formazione

Uscita: 10 maggio 2024

Pagine: 272

Prezzo: € 15,00