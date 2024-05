3/5/2024 “TRIESTE SPRING RUN”: TEMPORANEI PROVVEDIMENTI PER LA VIABILITÀ NELLA GIORNATA DI DOMENICA 5 MAGGIO 2024

(AGENPARL) - Roma, 3 Maggio 2024

IL DIRETTORE

premesso che il Comune di Trieste coorganizza assieme all’A.P.D. Miramar – via Giorgio

Pitacco, 14 – Trieste la “Trieste Spring Run” che si terrà a Trieste dal 29 aprile al 5 maggio

2024, con percorso da viale Miramare (transitando all’interno del comprensorio del Porto

Vecchio) alle Rive ed arrivo in piazza Dell’Unità D’Italia;

considerato che il programma dell’evento comprende tra le varie manifestazioni la “Mezza

Maratona 21K Trieste Spring Run” (28.a edizione), la “21K Trieste Spring Roller

Marathon” (2.a edizione – in collaborazione con l’ASD Skating Club) e la classica “Trieste

Spring Family Run” in programma domenica 5 maggio 2024;

visti gli esiti della riunione operativa indetta dal Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione

Turistica Culturale e Sportina – Servizio Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi in

Trieste Trasporti S.p.A. ha espresso il parere di propria competenza;

vista la nota della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Servizio Trasporto Pubblico

Regionale e Locale – Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio trasmessa via E-Mail in data

Orario: lunedì e mercoledì ore: 14.30 – 15.30, martedì e giovedì ore: 12.00 – 13.00

G:O0TRAFFICOORD_TEMP_E_OSPOrdTempdocsOT24_405_COM_Trieste_Spring_Run_2024.doc

vista, l’ordinanza della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Trieste – Area III

relativa alle misure disposte per la regolamentazione della circolazione stradale lungo la viabilità

interessata dal percorso di gara delle manifestazioni programmate per il giorno 5 maggio 2024 in

occasione della “Mezza Maratona 21K Trieste Spring Run”, della “21K Trieste Spring

proprio parere favorevole alla coorganizzazione dell’evento di cui in premessa;

considerato che le operazioni in oggetto, vista la particolarità tecnica, non possono essere

eseguite mantenendo l’attuale disciplina della circolazione;

ravvisata la necessità di adottare i conseguenti provvedimenti in linea di viabilità al fine di

assicurare l’attuazione di quanto richiesto;

visti gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs. n. 267 dd. 18/8/2000 – Testo Unico delle leggi

sull’ordinamento degli enti locali;

visto l’art. 131 del vigente Statuto del Comune di Trieste;

ORDINA

trascorse quarantott’ore dall’apposizione della prescritta segnaletica, per il tempo

strettamente necessario allo svolgimento della Manifestazione di cui in premessa e

degli eventi correlati, e comunque fino a cessate necessità secondo le modalità di

seguito riportate per la giornata di domenica 5 maggio 2024:

1) l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione (esclusivamente dalle

ore 06,00 alle ore 14,00) per tutti i veicoli laddove non già esistente, in viale Miramare, nel

tratto compreso tra il varco di accesso al “Parco di Miramare” e l’intersezione con la rotatoria di

viale Miramare (di accesso al comprensorio del Porto Vecchio / Porto Vivo) limitatamente alle

aree di competenza del Comune di Trieste (ambo i lati), all’interno del park Bovedo lungo la prima

fila di posti auto posizionati sulla porzione di parcheggio prospettante il viale Miramare, nel tratto

della viabilità interna del comprensorio del Porto Vecchio / Porto Vivo, compreso tra

l’intersezione con la rotatoria di viale Miramare ed il varco monumentale (del comprensorio del

Porto Vecchio / Porto Vivo) prospettante largo Città Di Santos (ambo i lati), in largo Città Di

Santos, nel tratto compreso tra il varco monumentale (del comprensorio del Porto Vecchio /

Porto Vivo) e la bretella di collegamento tra largo Citta’ Di Santos e Piazza L. A. Duca Degli

Abruzzi (lato varco monumentale), lungo la bretella di collegamento tra largo Citta’ Di Santos e

piazza L. A. Duca Degli Abruzzi (ambo i lati), nonchè lungo le rive triestine nel tratto di piazza L.

A. Duca Degli Abruzzi – riva Tre Novembre – riva Caduti Per l’Italianità – riva Del Mandracchio,

nel tratto compreso tra l’intersezione con la bretella di collegamento tra largo Citta’ Di Santos e

piazza L. A. Duca Degli Abruzzi e l’intersezione con via Di Mercato Vecchio (ambo i lati);

dall’apposizione della prescritta segnaletica, per il tempo strettamente necessario

allo svolgimento della Manifestazione di cui in premessa e degli eventi correlati, e

comunque fino a cessate necessità secondo le modalità di seguito riportate per la

giornata di domenica 5 maggio 2024:

2) l’istituzione di un divieto di transito (esclusivamente dalle ore 06,00 alle ore

14,00) per tutti i veicoli sulla strada che dall’abitato di Santa Croce adduce alla strada Costiera;

3) l’istituzione di un divieto di transito (esclusivamente dalle ore 06,00 alle ore

14,00) per tutti i veicoli su viale Miramare, nei tratti compresi tra il Bivio di Miramare e l’ingresso

al “Parco di Miramare” e tra l’inizio del centro abitato di Trieste (rist. Marinella) e l’intersezione

con salita alla Madonna di Gretta riservando, per quest’ultimo tratto, una corsia libera – lato a

monte – per i mezzi di soccorso;

4) l’istituzione di un divieto di transito (esclusivamente dalle ore 06,00 alle ore

14,00) per tutti i veicoli e velocipedi nel tratto della viabilità interna del comprensorio del

Porto Vecchio / Porto Vivo compreso tra l’intersezione con la rotatoria di viale Miramare ed il

varco monumentale (del comprensorio del Porto Vecchio / Porto Vivo) prospettante largo Città

Di Santos

5) l’istituzione di un divieto di transito (esclusivamente dalle ore 06,00 alle ore

14,00) per tutti i veicoli in largo Città Di Santos, nel tratto compreso tra il varco monumentale

(del comprensorio del Porto Vecchio / Porto Vivo) e la bretella di collegamento tra largo Citta’ Di

Santos e piazza L. A. Duca Degli Abruzzi;

6) l’istituzione di un divieto di transito (esclusivamente dalle ore 06,00 alle ore

14,00) per tutti i veicoli e velocipedi lungo la bretella di collegamento tra largo Citta’ Di

Santos e piazza L. A. Duca Degli Abruzzi;

7) l’istituzione di divieto di transito (esclusivamente dalle ore 06,00 alle ore 16,30

e/o sino a cessate esigenze) per tutti i veicoli lungo le rive triestine nel tratto (lato mare) di

corso Cavour – piazza L. A. Duca Degli Abruzzi – riva Tre Novembre – riva Caduti Per l’Italianità riva Del Mandracchio, compreso tra l’intersezione con via Milano e l’intersezione con via Di

Mercato Vecchio (in direzione di quest’ultima);

8) l’istituzione di divieto di transito (esclusivamente dalle ore 06,00 alle ore 16,30

e/o sino a cessate esigenze) per tutti i veicoli lungo le rive triestine nel tratto (lato monte) di

riva Del Mandracchio – riva Caduti Per l’Italianità – riva Tre Novembre, compreso tra

l’intersezione con via via Di Mercato Vecchio e l’intersezione con via Mazzini (in direzione di

quest’ultima);

9) esclusivamente dalle ore 06,00 alle ore 16,30 e/o sino a cessate esigenze e

comunque per il tempo necessario alla conclusione della manifestazione di cui in

premessa:

• – la revoca dei parcheggi riservati ai Taxi di piazzale 11 settembre 200I;

• – la deroga al divieto di transito in riva Tre Novembre, nel tratto antistante i n.ri civ.: 5 –

7, nei pressi dell’intersezione con via San Nicolo’ (lungo il controviale delle Rive – nel tratto

compreso tra l’intersezione con via Mazzini e l’intersezione con via Del Canal Piccolo) a

favore dei Taxi diretti all’area di sosta di piazza Nicolò Tommaseo;

Deroghe ed eventuali

10) l’introduzione di una deroga ai punti dall’1. al 8. a favore dei mezzi dotati di contrassegno

rilasciato dall’Organizzazione, dei mezzi di soccorso in servizio d’emergenza, dei mezzi

delle forze dell’ordine, dei veicoli operativi di Aziende di Servizi Pubblici

(ACEGASAPSAMGA S.p.A.) o loro concessionari, muniti di scritte o stemmi che li rendano

individuabili, adibiti alla pulizia delle strade interessate dalla manifestazione, degli autobus

della Trieste Trasporti S.p.A. che saranno impegnati a servizio della manifestazione nonchè

dei mezzi di continuità assistenziale della Guardia Medica;

11) che i mezzi in sosta abusiva nelle aree interessate dalla presente ordinanza siano rimossi

d’autorità;

12) eventuali modifiche o integrazioni alle deroghe e ai provvedimenti indicati ai

precedenti punti o altri provvedimenti necessari legati all’operatività della

manifestazione potranno essere disposti dalle forze dell’ordine o dalla Polizia

Locale presenti sul posto;

ordina inoltre al richiedente

1. di provvedere affinché vengano presidiati gli attraversamenti pedonali zebrati

e gli incroci che intersecano i percorsi delle manifestazioni;

2. di provvedere a proprie cure e spese, all’installazione, in corrispondenza delle strade

interessate dai provvedimenti disposti dalla presente Ordinanza, di tutta la necessaria segnaletica

prevista dal Regolamento di Attuazione e di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada approvato

divieto di transito nei tratti indicati ai punti 2), 3), 4), 5), 6) e 7) della presente

Ordinanza, dovrà essere presegnalato anche in corrispondenza degli incroci prima e

dopo l’area interessata dalla manifestazione nonché in prossimità degli incroci: viale

Miramare – bivio di Miramare, strada del Friuli – via Del Perarolo, viale Dei Campi

Elisi – via San Marco, passeggio Sant’Andrea / largo Ugo Irneri – via Maestri Del

Lavoro, via Cadorna – via Felice Venezian, via Del Lazzaretto Vecchio / via Luigi

Cadorna.

Gli eventuali segnali di divieto di sosta dovranno essere integrati dal pannello di rimozione

mentre per i segnali di divieto di fermata il pannello integrativo di rimozione non sarà necessario.

Sul retro dei segnali dovrà essere apposto numero e data dell’ordinanza e sugli stessi dovrà

venir chiaramente indicata la data di inizio e fine del divieto.

La segnaletica provvisoria dovrà essere dimensionata in ragione della grandezza

dell’occupazione e dovrà essere posizionata come segue:

fino a 20 m. 2 segnali: un cartello di divieto di fermata/sosta con pannello integrativo di

inizio divieto (Modello II 5/a1) ed un cartello di divieto di fermata/sosta con pannello integrativo di

fine divieto (Modello II 5/a3).

Da 20 a 50 m. 3 segnali: un cartello di divieto di fermata/sosta con pannello integrativo

di inizio divieto (Modello II 5/a1), un cartello di divieto di fermata/sosta con pannello integrativo

continua (Modello II 5/a2), un cartello di divieto di fermata/sosta con pannello integrativo di fine

divieto (Modello II 5/a3).

Da 50 a 100 m. 5 segnali: un cartello di divieto di fermata/sosta con pannello integrativo

di inizio divieto (Modello II 5/a1), tre cartelli di divieto di fermata/sosta con pannello integrativo

continua (Modello II 5/a2), un cartello di divieto di fermata/sosta con pannello integrativo di fine

divieto (Modello II 5/a3).

Una volta posizionata la segnaletica, il richiedente dovrà scattare una foto per ogni cartello

posizionato ed una panoramica della zona interessata dai lavori in cui siano ben visibili tutti i

cartelli.