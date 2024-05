(AGENPARL) - Roma, 3 Maggio 2024

3/5/2024

PER I “LUNEDI’ DELLO SCHMIDL” LUNEDÌ 6 MAGGIO ALLE ORE

17.30 AL CIVICO MUSEO TEATRALE C. SCHMIDL DI PALAZZO

GOPCEVICH “IL SUONO DELL’EUROPA”. L’ORCHESTRA ESYO NEL

FILM DI ALESSANDRO SCILLITANI CON I TESTI E LA VOCE

NARRANTE DI PAOLO RUMIZ

«Il suono dell’Europa» è il titolo del film che verrà proiettato lunedì 6 maggio

2024 alle ore 17.30, alla Sala Bazlen di Palazzo Gopcevich (Via Rossini, 4),

nell’ambito del cartellone dei «Lunedì dello Schmidl», la rassegna di

approfondimenti a cura di Stefano Bianchi che il Civico Museo Teatrale “Carlo

Schmidl” da oltre un quindicennio offre su temi e contenuti delle proprie collezioni al

pubblico dei cultori della musica e del teatro.

L’incontro si inserisce nel calendario degli eventi collaterali alla mostra

fotografica «Symphonia, il suono dell’Europa» dei fotografi Luigi Ottani e

Andrea Semplici, allestita nella Sala Selva di Palazzo Gopcevich e realizzata

dall’Associazione culturale SGME – Scuola per Giovani Musicisti Europei, in

coorganizzazione con il Comune di Trieste, nell’anno delle celebrazioni del

trentennale dell’Orchestra Giovanile Europea ESYO – European Spirit of Youth

Orchestra, di cui è ideatore e direttore artistico Igor Coretti Kuret.

Alla straordinaria avventura dell’Orchestra ESYO è dedicato anche il film «Il

suono dell’Europa» di Alessandro Scillitani, con i testi e la voce narrante di Paolo

Rumiz, prodotto da Artemide Film in versione italiana e inglese, realizzato tra il 2017

e il 2019 e presentato in occasione della serata di apertura del Festival Trieste ShorTS

(edizione 2020) e a Pordenone nell’ambito del Festival Dedica (edizione 2021).

La European Spirit of Youth Orchestra è un’araba fenice. Non esiste nessuna

metafora più perfetta di ciò che dovrebbe essere l’Europa. Chi tiene in pugno questa

banda di splendidi masnadieri non è un direttore, ma uno sciamano. Igor Coretti

Kuret, triestino di lingua slovena, figlio della frontiera, seduce e ipnotizza i giovani e

fa sentire anche Paolo Rumiz, voce narrante, uno strumento come gli altri. Arrivano

spesso di notte, via terra, sulle stesse rotte dei migranti. Anastasia, 16 anni, ha

viaggiato 50 ore in autobus da Kiev per vivere la grande avventura. L’hanno scaricata

alle 3 del mattino al casello dell’autostrada, vedo ancora la sua ombra magrolina

guardarsi attorno spaesata nella notte, con un sacco sulle spalle e una viola nella

custodia in mano. Per Christian, 18 anni, contrabbassista, il viaggio è durato 36 ore

da Skopie in Macedonia. David e Alexandru con Karina e Stefana rispettivamente

corno, contrabbasso, flauto e viola, tutti minorenni, ne hanno spese altrettante di bus e

treni secondari per arrivare all’appuntamento da Klug in Romania. Appena li vedi

arrivare, già ti viene il groppo a pensare che dopo un mese li lascerai, questi ragazzi

dell’Orchestra giovanile Europea.

L’ingresso alla manifestazione è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

