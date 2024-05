(AGENPARL) - Roma, 2 Maggio 2024

(AGENPARL) – gio 02 maggio 2024 Area Tecnica

Ordinanza n. 58 del 02/05/2024

Dirigente / Responsabile P.O Graziano Stevanin

Il Responsabile

VISTO il Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30/4/1992, n. 285 e s.m.i. ed in

particolare gli art 5, 6 e 7 nonché le norme del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del precitato

Codice della Strada approvato con D.P.R. n°. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l’ordinanza 174/2018 di Regolamentazione permanente della circolazione sulla SP 513 Rosazza

– Oropa nei Comuni di Rosazza – Campiglia Cervo – Biella;

VISTA l’ordinanza n. 72/2022 di sospensione del transito sulla SP 513 Rosazza – Oropa dal km 2+500

(in prossimità del Santuario di San Giovanni), fino al km 7+600 in prossimità della locanda Galleria

Rosazza in Comune di Campiglia Cervo;

VISTA l’ordinanza n. 04/2024 di riapertura al transito veicolare sulla SP 513 Rosazza – Oropa dal km

2+500 (in prossimità del Santuario di San Giovanni) al km 3+300 (in prossimità del guado sul Rio del

Crinale-Bele) in Comune di Campiglia Cervo;

DATO ATTO che in data 04/04/2024 sono stati consegnati i lavori denominato “OP 565 interventi di

ripristino del corpo stradale, messa in sicurezza dei versanti ed attraversamenti stradali tra il km 3+450

ed il km 7+700”, fino al 02/04/2025;

VERIFICATO che tra il km 7+200 ed il km 7+500 sono ancora presenti potenti accumuli di neve causati

dalle valanghe invernali e che non risulta possibile un intervento ispettivo completo;

RICHIAMATO l’art. 107 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.

267/2000;

RICHIAMATA la direttiva 24 ottobre 2000 del Ministero dei Lavori Pubblici (G.U. 28/12/2000) sulla

corretta e uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri

per l’installazione e la manutenzione;

Oggetto: Regolamentazione permanente della circolazione sulla SP 513 Rosazza – Oropa nei Comuni

di Rosazza – Campiglia Cervo – Biella

RICHIAMATO il disciplinare tecnico predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data

10/07/2002;

ORDINA

fino al ripristino delle normali condizioni per la circolazione stradale

la completa chiusura al transito della SP 513 dal km 3+300 circa (barriere in prossimità del guado sul

Rio del Crinale-Bele) al km 8+100 in prossimità della locanda Galleria Rosazza in Comune di

Campiglia Cervo

AUTORIZZA

Il personale cantoniere è incaricato di verificare la corretta esecuzione della predetta ordinanza nel

rispetto delle seguenti norme:

1. l’installazione della prescritta segnaletica temporanea stradale e della necessaria cartellonistica

di presegnalamento e l’oscuramento della segnaletica eventualmente in contrasto;ai sensi

dell’art 21 D.Lgs. 285/92 e degli art. 30 – 43 del D.P.R. 495/92 “Regolamento di esecuzione e di

attuazione del nuovo Codice della Strada” e come da schemi approvati dal disciplinare tecnico

predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 10/07/2002;

2. la vigilanza sul regolare mantenimento della segnaletica di cantiere.

REVOCA

le ordinanze 174/2018, 72/2022 e 4/2024

DISPONE

che la presente ordinanza sia inserita nella raccolta ufficiale agli atti di questa Amministrazione;

che sia resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo pretorio di questa

Amministrazione e del comune interessato e mediante la pubblicazione sui giornali locali.

INVITA

le competenti forze di polizia a vigilare sui tratti stradali di loro competenza

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termini delle vigenti norme in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 gg dalla data di pubblicazione

all’albo provinciale, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le formalità stabilite dall’art.

37 comma 3 del Nuovo Codice della Strada e dell’art. 74 del Regolamento di esecuzione, oppure in

via alternativa ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, ai sensi della legge 6

dicembre 1971 n. 1034.

Il Dirigente

il transito a velocipedi e pedoni tra il km tra il km 7+550 e il km 8+100, al fine di raggiungere

locanda Galleria Rosazza in Comune di Campiglia Cervo;

il transito con autoveicoli, tra il km 7+550 e il km 8+100, al gestore del Rifugio Galleria Rosazza

e al Signor Guido Mulas (mezzo targato DN427HC), in qualità di allevatore presso l’alpeggio

Sella di Oropa;

Graziano Stevanin

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi

del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa