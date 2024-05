NAPOLI ROOTS in concerto: Venerdì 10 Maggio – Chiesa del Complesso Museale Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco Napoli

(AGENPARL) - Roma, 2 Maggio 2024

in concerto

Venerdì 10 Maggio h. 18:15

Chiesa del Complesso Museale

Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco

Napoli, Via dei Tribunali 39, 80138

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Napolidaorainpoi inaugura una nuova stagione di eventi con NAPOLI

ROOTS. Il trio, composto da Cristina Pucci alla voce, Guglielmo Grillo

alla chitarra e Maurizio Castellano al contrabbasso, è al suo debutto

napoletano e si esibirà in un concerto che muove le sue radici dalla

tradizione musicale partenopea per snodarsi in un viaggio intenso e

delicato attraverso melodie, sonorità e ritmi che hanno tracciato il nostro

vissuto musicale negli ultimi due secoli. Gli arrangiamenti sono il frutto

di un sottile equilibrio tra il rigore che la tradizione impone e l’amore per

la musica classica, jazz ed etnica. Il sound, voluto e ricercato, è il frutto di

un’incessante scarnificazione, svincolato da quella vena melanconica con

cui spesso viene proposto il repertorio classico napoletano: un mare di

colori, passioni e sensazioni dalle sonorità fresche e libere da pregiudizi

stilistici.

Napoli Roots: http://www.napoliroots.it

FB Napoli Roots – https://www.facebook.com/profile.php?

FB – event: https://fb.me/e/5kwIp5lGX

FB – Na≥dop @napolidop

Associazione Culturale

Napoli – Via Tasso 181

80127 Napoli

http://www.nadop.it

NAPOLI ROOTS : Brevi note biografiche:

Cristina Pucci

Dopo aver per anni lavorato in editoria e dopo numerose esperienze radiofoniche e di teatro, dal 2005 si

dedica stabilmente allo studio del canto (con Brunella Selo, Gabriella Rinaldi ed Emiliano De Luca). Con

Maria Gabriella Marino partecipa al musical Ondasuonda.

Si esibisce (nella corda dei contralti) per circa un anno nel coro napoletano Axia diretto dal maestro Andrea

Guerini. Nel 2015/16 collabora al progetto Napolidaorainpoi ed è presente nella compilation Nadop.

Ha lavorato con Michele Montefusco e Luca Urciuolo.

Nel 2022 conclude un corso di improvvisazione vocale jazz col maestro Carlo Lomanto. Nel 2023 collabora

a Napoli con la Fondazione Pietà de’ Turchini entrando a far parte dell’organico di canto gregoriano con

concerto finale (docente Lanfranco Menga).

Sempre nel 2023 viene selezionata per l’Officina “Melodie di Napoli” a cura del Teatro di San Carlo ed è

nello spe tacolo conclusivo (docente Carlo Morelli) tenutosi a Vigliena negli spazi Officine San Carlo.

Guglielmo Grillo

Diplomatosi in Chitarra classica al Conservatorio “S. Pietro a Majella” di Napoli (M.° Sergio Cantella),

studia parallelamente musica jazz (M.° Pietro Condorelli) e armonia (M.° Mariano La Marra), frequenta le

master class di Manuel Barrueco e Joe Diorio. Ha svolto attività concertistiche sia nell’ambito della musica

classica che in quello della musica jazz-pop. Dal 1999 al 2003 è nella band di Daniele Sepe partecipando a

tournée in Italia e all’est ro al fianco di svariati musicisti: Massimo Ferrante, Auli Kokko, Aldo Vigorito,

Massimo Cecchetti, Roberto Giangrande, Armanda Desidery, Piero de Asmundis, Enrico Del Gaudio,

Roberto Schiano….

Nel 2000 ha partecipato alla tournée teatrale I dieci comandamenti diretta da Mario Martone. Nel 2004 ha

conseguito l’abilitazione all’insegnamento presso il Conservatorio di Salerno.

Ha collaborato, in veste di compositore, con vari artisti e compagnie teatrali tra cui “La Mansarda Teatro

dell’Orco” (dal 1996). Nel 2010 ha pubblicato il suo primo album inedito, progetto che spazia dalla musica

classica al rock, dal jazz alla musica elettronica. Nel 2014 compie una breve incursione nel mondo della

videoart realizzando la clip “Closed”. Attualmente è titolare della cattedra di Chitarra presso il Liceo

musicale “Terra di Lavoro” di Caserta.

Maurizio Castellano

Approccia da autodidatta la musica per poi proseguire lo studio del basso elettrico con Angelo Farias.

Frequenta i corsi di basso e armonia jazz dell’ANDJ (Associazione Napoletana Diffusione Jazz) col M.°

Vittorio Pepe e il M.° Bruno Persico. Alla fine degli anni novanta, come naturale consegue za delle sue

inclinazioni artistiche, avviene il passaggio dal basso elettrico al contrabbasso. Approfondisce gli studi

armonici e dello strumento con il M° Gianluigi Goglia e collabora con vari musicisti del panorama jazzistico

campano.

