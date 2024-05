(AGENPARL) - Roma, 2 Maggio 2024

MINISTERO DELL’INTERNO – DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA E FONDAZIONE TERRE DES HOMMES ITALIA FIRMATO UN PROTOCOLLO D’INTESA TRIENNALE PER LA TUTELA DEI MINORI E LA PREVENZIONE DEI RISCHI ONLINE.

Nella giornata di oggi, presso il Ministero dell’Interno, è stato stipulato un protocollo di collaborazione tra la Polizia di Stato e la Fondazione Terre des Hommes Italia.

Il documento è stato firmato dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani e dalla Presidente di Terre des Hommes Donatella Vergari, alla presenza del Prefetto Renato Cortese, Direttore Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato e del Dirigente Superiore della Polizia di Stato Ivano Gabrielli, Direttore del Servizio Polizia Postale.

Di durata triennale, il protocollo è volto a realizzare iniziative congiunte per la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nell’ambito della tutela dei minori da ogni forma di violenza e abuso online, quali, in particolare, attività di collaborazione mirate al contrasto dello sfruttamento sessuale dei minori e degli altri abusi online ai danni di bambini, bambine e adolescenti e campagne informative di prevenzione sui rischi della rete.

“La firma di questo protocollo rappresenta un passo fondamentale per Terre des Hommes Italia nella lotta contro la violenza infantile online.”, dichiara Donatella Vergari, Presidente Terre des Hommes Italia, “La collaborazione con la Polizia Postale darà luogo a preziose sinergie che permetteranno di rafforzare l’impegno comune per contrastare il fenomeno della violenza online, sostenere e aiutare le vittime di questi crimini, nonché per favorire un uso consapevole e sicuro delle tecnologie digitali da parte di bambini, bambine e adolescenti.”