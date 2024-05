(ARC) Territorio: 900mila euro per attivit di prevenzione incendi boschivi

(AGENPARL) - Roma, 2 Maggio 2024

Udine, 2 mag – La Regione rafforza le risorse e intensifica su

tutto il territorio regionale l’attivit? di prevenzione degli

incendi boschivi, destinando a questa finalit? 900mila euro per

il 2024.

? quanto stabilisce una delibera della Giunta regionale proposta

dall’assessore alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche

che assegna i fondi ad un bando per la concessione di contributi

per la realizzazione di interventi finalizzati alla prevenzione

degli incendi.

Il bando, di portata pi? ampia rispetto al precedente del 2023,

finanzia interventi di prevenzione in tutte le aree del

territorio regionale considerate ad alta e media pericolosit?

dalla Carta della pericolosit? degli incendi boschivi e prevede

come ammissibili, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria

della viabilit? agrosilvo-pastorale di accesso alle foreste,

anche gli interventi finalizzati alla realizzazione di fasce di

protezione nelle aree di interfaccia (l’individuazione delle

quali ? stata fatta di concerto con la Protezione civile

regionale). A seguito dell’istruttoria verr? stilata una

graduatoria che premier? gli interventi pi? efficaci e duraturi.

Il canale contributivo era stato aperto a seguito dei devastanti

incendi avvenuti sul Carso nell’estate del 2022. Un primo bando,

a sportello, era stato approvato gi? a settembre 2023,

consentendo l’impegno di 126mila euro per la realizzazione di una

prima parte di interventi di prevenzione incendio nell’area del

Carso. Hanno beneficiato del contributo tre soggetti privati e i

Comuni di Monfalcone e Doberd? del Lago; gli interventi

finanziati erano volti al ripristino della funzionalit?

dell’accesso alle aree forestali, tramite decespugliamento e

taglio di vegetazione arborea e arbustiva che impedisce il

passaggio dei mezzi antincendio. Questo secondo bando si estende

a tutto il territorio regionale e a una pi? vasta tipologia di

interventi.

