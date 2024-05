VILLA PAMPHILJ, CHIUSA LA VILLA PER DEBITI, GUALTIERI CHIARISCA SUBITO

(AGENPARL) - Roma, 1 Maggio 2024

(AGENPARL) – mer 01 maggio 2024 VILLA PAMPHILJ, SANTORI-PICONE (LEGA): CHIUSA LA VILLA PER DEBITI,

GUALTIERI CHIARISCA SUBITO

“Per lunghi tratti della mattinata il parco verde più grande della Capitale

è rimasto con i cancelli chiusi, impedendo a migliaia di cittadini romani

di accedere alla Villa. Solo l’intervento della Polizia Locale ha

ristabilito la fruibilità suscitando comunque l’indignazione di tantissime

famiglie e dell’associazione a tutela di Villa Pamphilj che ha tuonato sui

social A*ridateci i custodi, è a dir poco vergognoso che la Capitale

d’Italia gestisca in questo modo il proprio patrimonio storico ambientale,

le nostre proposte e rimostranze rimangono sempre inscoltate*. Il

cortocircuito si è verificato con un’altra Associazione che gestisce le

aperture avendo vinto un bando. Secondo alcune ricostruzioni sembrerebbe

che i rimborsi dovuti da parte di Roma Capitale non siano stati erogati e

che la stessa Associazione di volontari abbia comunicato con un preavviso

di 15 giorni la cessazione del servizio. Considerate le gravi carenze del

Dipartimento Ambiente di Roma Capitale e della totale incapacità del

Municipio XII di gestire una situazione su cui c’erano stati dei ripetuti

segnali, vogliamo vederci chiaro anche per evitare che tale situazione

accada di nuovo. Chiederemo le immediate convocazioni in Municipio XII

della Commissione Trasparenza e in Campidoglio della Commissione Ambiente

per fare chiarezza su quanto avvenuto, perché se confermato sarebbe un

fatto gravissimo ovvero l’ennesima inefficienza della Giunta Gualtieri che

si riempe la bocca di partecipazione e associazionismo senza però realmente

generare rapporti utili per la gestione della città”.

E’ quanto dichiarano in una nota congiunta Fabrizio Santori e Giovanni

Picone, rispettivamente capogruppo della Lega in Assemblea Capitolina e al

Municipio XII

*On. Fabrizio Santori*

*capogruppo della Lega in Assemblea Capitolina*