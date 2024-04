POLIZIA DI STATO – Modena – Sgominato sodalizio criminale dedito al caporalato ed a estorisoni , minacce, lesioni personali.

(AGENPARL) - Roma, 30 Aprile 2024

mar 30 aprile 2024

Comunicato Stampa

In queste ore la Polizia di Stato di Modena, su ordine della locale Procura della Repubblica, sta procedendo all’esecuzione di un’ordinanza cautelare applicativa della custodia in carcere nei confronti di 18 soggetti indagati per associazione per delinquere dedita alla commissione di estorsioni, lesioni personali, minacce, autoriciclaggio, caporalato, nonché di un’ulteriore ordinanza cautelare in carcere nei confronti di altri 2 indagati per tentato omicidio.

L’attività, iniziata all’alba di questa mattina, con l’impiego di oltre 70 agenti è tuttora in corso.

I particolari dell’operazione saranno resi noti nel corso della conferenza stampa che si svolgerà questa mattina alle ore 11.00 presso la Procura della Repubblica di Modena.

Modena, 30 aprile 2024