La crescita economica del Laos resta contenuta, afferma il rapporto della Banca Mondiale

(AGENPARL) - Roma, 30 Aprile 2024

Si stima che la crescita economica nella RDP del Laos sia stata inferiore ai livelli del 2019 nel 2023 e si prevede che rimarrà al di sotto di tale ritmo nel 2024, gravata dall’instabilità economica, dalle scarse competenze dei lavoratori, dall’emigrazione della forza lavoro, e un contesto imprenditoriale difficile, ha affermato la Banca Mondiale in un rapporto pubblicato martedì.

Si stima che il PIL del Laos sia cresciuto del 3,7% nel 2023, con contributi positivi da turismo, trasporti, logistica e attività mineraria, secondo il Lao Economic Monitor di aprile 2024, Accelerating Reforms for Growth . Gli investimenti esteri sono aumentati sostanzialmente, soprattutto nel settore elettrico e minerario, mentre il miglioramento della riscossione delle entrate ha compensato l’aumento della spesa pubblica. Nel 2019 la crescita è stata del 5,5%.

Il perdurare di un’inflazione elevata, causata dal valore in calo del kip, significa che i consumi rimangono limitati. Nel 2023, il tasso di cambio ufficiale medio annuo kip/dollaro USA si è indebolito del 31%. Data l’elevata dipendenza dalle importazioni del Laos, il deprezzamento comporta cambiamenti nei prezzi interni. L’inflazione complessiva è stata in media del 31% nel 2023 e rimane elevata, con i principali contributori all’aumento dei prezzi di cibo, trasporti, hotel e ristoranti.

“ Mentre i redditi medi delle famiglie sono migliorati nel 2023, circa un terzo delle famiglie laotiane, soprattutto quelle a basso reddito, hanno visto il loro potere d’acquisto scendere al di sotto dell’inflazione ”, ha affermato Alex Kremer , Country Manager della Banca Mondiale per la Repubblica democratica popolare del Laos . “ Le nostre indagini di monitoraggio mostrano che oltre il 30% delle famiglie ha ridotto la spesa per la sanità e l’istruzione, mentre nelle aree urbane dove meno persone coltivano il proprio cibo, la sicurezza alimentare sta diventando un problema crescente ”.

Nel 2024 il Pil dovrebbe crescere del 4%. Si prevede che l’attività economica beneficerà di un’ulteriore crescita dei servizi, oltre che degli investimenti nel settore energetico e in alcune zone economiche speciali. Tuttavia, è probabile che il deprezzamento del kip e l’elevata inflazione persistano a causa della mancanza di valuta estera e della necessità di ripagare gli elevati debiti esteri.

Tra il 2020 e il 2023, circa 2 miliardi di dollari (circa il 15% del PIL al tasso del 2023) di pagamenti di capitale e interessi sui debiti dovuti alla Cina sono stati rinviati. Tuttavia, il pagamento del debito richiederà ancora ingenti quantità di valuta estera e l’accesso ai mercati internazionali dei capitali si è deteriorato con la perdita dell’accesso al mercato obbligazionario tailandese. Le recenti normative che richiedono il rimpatrio e la conversione dei proventi delle esportazioni provenienti dall’estrazione mineraria, dall’energia, dall’agricoltura e dai servizi potrebbero portare più valuta estera nell’economia nel breve periodo, ma potrebbero essere controproducenti se scoraggiano gli investimenti futuri.

Il rapporto raccomanda di ripristinare la stabilità macroeconomica attraverso un forte impegno verso cinque aree critiche di riforma: gestione del debito, mobilitazione delle entrate, gestione degli investimenti pubblici, stabilità del settore finanziario e riforme del contesto imprenditoriale. Le recenti riforme fiscali contribuiranno a riequilibrare le finanze, ma il ritmo complessivo della riforma deve accelerare.

Questa edizione del Monitor include una sezione tematica sull’istruzione, dalla quale emerge che i finanziamenti per l’istruzione pubblica sono diminuiti, con la dotazione di bilancio 2023 per l’istruzione in calo del 38% rispetto alla cifra del 2013 in termini reali. Sebbene un forte capitale umano e un’istruzione siano fondamentali per mettere il Laos su una traiettoria di crescita elevata e sostenibile, l’istruzione primaria non è più universale in tutto il paese: un numero crescente di bambini abbandona gli studi e quelli che restano non imparano.

Ciò ha effetti conseguenti sui successivi livelli di istruzione. La maggior parte degli studenti laotiani della scuola secondaria ottengono risultati inferiori ai livelli attesi, soprattutto in matematica e scienze. Se si vuole che i risultati dell’apprendimento migliorino, il settore dell’istruzione necessita urgentemente di ridefinire le priorità e di aumentare la dotazione di bilancio.

Pagina web: https://www.worldbank.org/en/country/lao/publication/lao-economic-monitor-april-2024-accelerating-reforms-for-growth-key-findings

Rapporto: https://thedocs.worldbank.org/en/doc/5c2594a0cc6846465fe3bafda50ad993-0070062024/original/WB-LaoEconomicMonitorApril20-24web.pdf