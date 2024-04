CS – GINOSA (TA) APRE LA COMMUNITY LIBRARY: INAUGURAZIONE 9 MAGGIO 2024

(AGENPARL) - Roma, 30 Aprile 2024

GINOSA, APRE LA COMMUNITY LIBRARY: INAUGURAZIONE 9 MAGGIO 2024

Un presidio di cultura nel cuore del centro storico, pronto per essere

riscoperto e finalmente vissuto: la Community Library di Ginosa è realtà e

apre le porte alla comunità.

La cerimonia di inaugurazione si terrà *giovedì 9 maggio 2024 alle ore

18,30*.

La Community Library è molto più che un luogo e un contenitore.

Essa rappresenta un polo culturale e sociale inclusivo.

Laboratori, sale lettura, sale conferenze, aree multimediali, spazi

espositivi e molto altro.

L’edificio storico che ospita la Libreria di Comunità è stato completamente

ottenuto dall’Amministrazione.

Numerosi gli interventi effettuati volti a conservare la duplice identità

espositiva e bibliotecaria. Il restauro ha visto il ripristino della

configurazione originaria delle murature e delle finiture, l’adeguamento e

il potenziamento del sistema bibliotecario per mezzo di interventi di

restauro e risanamento conservativo, messa a norma e realizzazione di nuovi

impianti, potenziamento della biblioteca esistente attraverso nuove

forniture e molto altro.

I dettagli saranno illustrati *giovedì 9 maggio alle ore 18,30* in

occasione dell’inaugurazione della Community Library in c.so Vittorio

Emanuele II n. 95.