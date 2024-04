(ACON) OMNIBUS. DDL 18, OK A CAPO IX. CESSIONE IMMOBILI A VALORE CATASTALE

(AGENPARL) - Roma, 30 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 30 aprile 2024 (ACON) Trieste, 30 apr – Approvato a maggioranza anche il IX

Capo del ddl 18 Omnibus. Via libera, dunque, alle semplificazioni

e modificazioni in materia di demanio, servizi generali e sistemi

informativi.

Tra le novit? varate dall’Aula, la cessione e vendita di beni

immobili regionali, ubicati in zone svantaggiate, non in base al

valore di mercato ma al valore catastale. Scelta condivisa da

parte delle Opposizioni che, tuttavia, hanno chiesto che dal

provvedimento fossero esclusi i terreni agricoli. Il timore,

infatti – come ? stato evidenziato – ? che la misura in

questione vada a svendere terreni che potrebbero diventare poi

oggetto di sfruttamento intensivo.

L’assessore al Demanio ha per? ribadito il suo impegno a redigere

un regolamento ad hoc che preveda la cessione dei beni soltanto a

chi abbia intenzione di valorizzarli in modo adeguato e nel

rispetto della biodiversit?. Approvato all’unanimit?, quindi,

l’emendamento proposto dalle Opposizioni attraverso il quale si

chiedeva che i beni immobili in zone svantaggiate fossero

individuati e venduti attraverso apposito regolamento predisposto

dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione

consiliare competente.

Modifiche anche in materia di beni del demanio idrico regionale:

i canoni demaniali, con validit? quinquennale, saranno

determinati con apposito regolamento ed aggiornati ogni anno

sulla sola base della variazione degli indici Istat sui prezzi al

consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati.

La nuova norma, inoltre, autorizza l’Asugi a trasferire, a titolo

gratuito, alla Regione la propriet? degli immobili che

costituiscono il tratto del torrente Vertoibizza limitrofo all’ex

Ospedale Di Gorizia per realizzare nuove strutture scolastiche.

Tra le altre misure approvate anche quelle in materia di gestione

dei limiti dei campi elettromagnetici: gestione che sar? affidata

direttamente all’Arpa, sopprimendo cos? quelle parti normative

che prevedevano l’intervento della Giunta. Le Opposizioni hanno

chiesto l’abrogazione degli articoli in materia. Abrogazione che,

per?, ? stata respinta. ? stato, infatti, precisato che le

modifiche attuate recepiscono i dettami del Ministero e

semplificano la normativa regionale, varata nel 2011, divenuta

ormai obsoleta.

Disco verde, infine anche alle modifiche in materia di

acquisizione di opere al demanio marittimo regionale e per la

distruzione di archivi cartacei.

