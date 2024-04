(AGENPARL) - Roma, 29 Aprile 2024

(AGENPARL) – lun 29 aprile 2024 *Cammarano: “Vallo di Diano, inviata nota a Trenitalia per migliorare il

servizio di trasporto pubblico”*

*Il presidente della commissione Aree interne: “Si accolgano le richieste

avanzate dal Comitato Pendolari”*

“Questa mattina ho inviato una nota ai vertici di Trenitalia per chiedere

di sostenere le richieste avanzate dal Comitato Pendolari Vallo di Diano,

in merito al miglioramento del servizio di trasporto pubblico sulla tratta

Lagonegro-Battipaglia-Napoli. Il territorio del Vallo di Diano, in seguito

alla sospensione della tratta ferroviaria Sicignano-Lagonegro avvenuta nel

1987, è attualmente servito da autobus sostitutivi forniti da Trenitalia,

attraverso un contratto di servizio con la Regione Campania. Nonostante le

richieste di prevenire il costante peggioramento della mobilità pubblica e

potenziare l’efficacia del servizio erogato, non abbiamo registrato finora

alcun intervento finalizzato ad ottenere una più equa distribuzione delle

corse e ad orari più adeguati”. Dichiara il capogruppo regionale del

Movimento 5 Stelle e presidente della commissione Aree interne Michele

Cammarano.

“Alcune modifiche agli orari potrebbero infatti contribuire

significativamente a migliorare l’efficacia e la coerenza del servizio,

consentendo ai cittadini di quei territori di usufruire, agevolmente, delle

coincidenze per raggiungere Napoli, Caserta o Roma. Le proposte presentate

dal Comitato sono orientate a potenziare la viabilità delle aree interne,

facilitando gli spostamenti dei cittadini e promuovendo così il progresso e

il benessere delle comunità. Auspico – conclude Cammarano – che venga

valutata da Trenitalia la possibilità di apportare le necessarie modifiche

al quadro orario delle corse interessate, al fine di ottimizzare il

servizio e garantire una maggiore soddisfazione degli utenti”.

