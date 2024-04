SCOMPARSA GIANPIETRO BENEDETTI, IL PRESIDENTE DI CAA MICHELANGELO AGRUSTI: «DOLORE SINCERO, PERDITA ENORME PER L’INDUSTRIA DI TUTTA LA REGIONE ED IL PAESE»

(AGENPARL) - Roma, 28 Aprile 2024

(AGENPARL) – dom 28 aprile 2024 Pordenone, 28 aprile 2024 – «Un dolore sincero quando ho appreso della scomparsa di Giampiero Benedetti» è il commento di Michelangelo Agrusti, Presidente di Confindustria Alto Adriatico che aggiunge: «Diceva Mao che ci sono morti leggere come piume, altre che pesano come macigni. Con Giampiero Benedetti se ne va uno dei più grandi imprenditori nella storia industriale di questa terra. Visionario e capace di realizzare i suoi sogni ambiziosi. Certamente – ha concluso – una perdita enorme per l’industria e per tutta la regione ed il Paese».

Massimo Boni