Nota di Stampa: Aumento degli straordinari? No grazie! I fondi sui fondamentali.

(AGENPARL) - Roma, 28 Aprile 2024

(AGENPARL) – dom 28 aprile 2024 chi vi scrive è l’*UNIONE SINDACALE DELLE ASSOCIAZIONI MILITARI –

AERONAUTICA *(*USAMI-AERONAUTICA*), un’Associazione Professionale a

Carattere Sindacale regolarmente riconosciuta, iscritta all’albo del

Ministero della Difesa n. 19 ai sensi della legge 46/2022 e decretata

rappresentativa a livello nazionale con Decreto Min. Funzione Pubblica del

29/03/2024 (Gazz.Uff. 81 del 06/04/2024).

Con la presente, chiediamo di dare voce al nostro recente comunicato

pubblicato sul sito al seguente indirizzo:

https://www.usami-aeronautica.it/notizie/aumento-degli-straordinari-no-grazie.html

Di seguito il testo:

AUMENTO DEGLI STRAORDINARI? NO GRAZIE!

Zangrillo – straordinari personale FF.AA.

Si leggono articoli di giornali che fanno intendere asserite richieste di

aumento degli straordinari nelle forze armate, *facciamo chiarezza*.

L’eventuale *aumento delle* *risorse per gli straordinari alimenterebbe

ancora di più le inaccettabili sperequazioni* che vedono privilegiare una

ridottissima parte del personale che già gode in modo preponderante di tali

emolumenti in quanto li gestisce.

La totalità delle sigle sindacali militari non si è espressa per un aumento

delle risorse da destinare agli straordinari, anzi, l’indicazione è stata

quella opposta.

Le sigle sindacali hanno chiesto *l’abolizione di tutte quelle forme di

forfettizzazione* che mortificano il lavoro straordinario in violazione

delle norme contrattuali *sull’orario di lavoro*.

La *Federazione dei Sindacati dell’Aeronautica* (*USAMI-SIAM-SIULM*) ha

chiesto inoltre che i fondi dedicati all’Aeronautica Militare siano

completamente *destinati alle competenze fondamentali* e che siano

finanziate ulteriori risorse per le competenze accessorie da dedicare per

aumentare il corrispettivo orario degli straordinari del personale non

dirigente.

La Federazione non può accettare qualsivoglia strumentalizzazione delle

richieste sindacali a favore dei *soliti privilegiati*.

*Salvo smentite, restiamo convinti che il Ministro Zangrillo con le sue

dichiarazioni si sia riferito all’aumento dell’importo erogato per ogni

singola ora di straordinario, come effettivamente richiesto dai sindacati

militari*.

Si rende in ogni caso necessaria la *distinzione* dei fondi tra il

personale dirigente e quello non dirigente.

La Federazione ritiene inoltre che tutte le risorse accessorie debbano

essere condizionate da criteri che *garantiscano meno discrezionalità e più

equità nella ripartizione*, tenendo conto che dall’incontro è emerso un

chiaro *sbilanciamento del pagamento degli straordinari a favore del

personale dirigente*.

La Federazione Sindacati Aeronautica Militare vigilerà per garantire una

equa ripartizione delle risorse contrattuali, in considerazione della crisi

economica in atto e della *perdita del potere d’acquisto delle nostre

retribuzioni*.

Questo è il momento di essere tutti *uniti* e chiediamo alle donne e uomini

in Azzurro di iscriversi ad una dei tre sindacati *USAMI, SIAM, SIULM* che

insieme rappresentano oltre il *70% della forza sindacale dell’Aeronautica

Militare*.