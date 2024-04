(AGENPARL) - Roma, 24 Aprile 2024

(AGENPARL) – mer 24 aprile 2024 VIABILITÀ IMOLA, MARCHETTI (LEGA): “FINALMENTE È STATA MODIFICATA LA

SEGNALETICA IN VIA SELICE, PER RENDERE PIÙ SCORREVOLE IL TRAFFICO. CI SONO

VOLUTI OLTRE DUE ANNI”

“Finalmente, la segnaletica orizzontale in via Selice, precisamente

all’altezza dell’intersezione con via Turati, è stata modificata, come da

tempo richiesto dalla Lega, per rendere il traffico più scorrevole nelle

ore di punta,” dichiara Daniele Marchetti, Consigliere Comunale e Regionale

della Lega.

Marchetti ricorda: “La nostra proposta prevedeva di modificare la viabilità

orizzontale di via Selice all’altezza dell’intersezione con via Turati,

dove fino a poco tempo fa chi proveniva dal centro trovava due corsie:

quella di destra, riservata alla svolta a destra, e quella di sinistra, che

permetteva di proseguire su via Selice o di svoltare verso il parcheggio

del supermercato. Ritenendo necessaria una revisione soprattutto dopo

l’apertura di un noto punto commerciale in zona, abbiamo proposto di

invertire la segnaletica orizzontale, assegnando alla corsia sinistra

l’esclusiva svolta verso il parcheggio del supermercato, mentre la corsia

di destra la prosecuzione su via Selice o la svolta su via Turati. Dopo

oltre due anni, questa modifica è stata realizzata”.

“La richiesta di intervento sull’infrastruttura stradale di via Selice era

stata inizialmente avanzata all’inizio del 2022 con una mozione, poi ad

aprile dello stesso anno con un’interrogazione e infine ad aprile 2023 con

un ulteriore atto di indirizzo, sempre bocciato a causa dell’abituale

astensione tecnica della maggioranza. Oggi questa modifica è stata

effettuata, ma rimane l’amaro in bocca per il tempo perso e per la costante

chiusura nei confronti delle nostre proposte, che vengono poi attuate,”

conclude Marchetti.

