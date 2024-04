(AGENPARL) - Roma, 24 Aprile 2024

*Comunicato stampa del 24 aprile 2024*

*La Provincia di Grosseto caso studio al seminario sul PNRR organizzato

dall’ordine degli ingegneri di Roma*

La Provincia di Grosseto è stata invitata a partecipare come caso studio al

seminario organizzato dalla Commissione Pnrr dell’Ordine degli Ingegneri di

Roma, che si è svolto nei giorni scorsi nella capitale, a Palazzo Esedra.

Per l’amministrazione provinciale sono intervenuti come relatori l’ingegner

Gianluca Monaci, dirigente dell’Area tecnica della Provincia di Grosseto;

l’ingegnera Chiara di Girolamo e l’avvocata Annalisa Messina, esperte di

Pnrr.

Hanno partecipato tra i vari relatori anche Nadia Linciano e Giovanna

Ciccioli, rispettivamente Direttore e Dirigente della Struttura di Missione

Pnrr della Presidenza del Consiglio dei ministri, e Raffaele Barbato,

Direttore del Dipartimento di Pianificazione Strategica e Pnrr di Roma

Capitale.

Il seminario si proponeva di illustrare tramite l’esperienza concreta degli

addetti ai lavori lo stato di avanzamento del PNRR, anche alla luce della

recente rimodulazione del Piano, avvenuta a novembre 2023.

La Provincia di Grosseto ha rispettato tutte le scadenze imposte dal Pnrr,

sia per quanto riguarda l’aggiudicazione che l’avvio dei lavori. Si tratta

di una mole di interventi enorme con diversi cantieri aperti in

contemporanea. In particolare, sulla *missione 4 C1-I3.3 “Messa in

sicurezza e riqualificazione delle scuole”*, la Provincia ha ottenuto il

finanziamento PNRR di 6 progetti di efficientamento energetico e

adeguamento sismico per un totale di *9milioni e 600mila euro *che

riguardano le seguenti scuole superiori: manutenzione straordinaria

*dell’istituto

alberghiero Leopoldo II di Lorena* a Grosseto, con la sostituzione degli

infissi, l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di

energia da fonti rinnovabili (1milione e 689mila euro lavori in corso di

ultimazione); *istituto commerciale Fossombroni di Grosseto* sostituzione

degli infissi e manutenzione della copertura (1milione e 376mila euro

lavori in corso); manutenzione straordinaria della *palestra del polo

liceale Pietro Aldi di Grosseto* (731mila euro, intervento terminato);

consolidamento statico della scala, adeguamento sismico e antincendio

*dell’istituto

“Del Rosso” di Orbetello* (1milione e 825 mila euro, lavori in corso di

ultimazione); montaggio *della nuova palestra scolastica del Rosmini di

Grosseto*, alla cittadella dello studente*,* nello spazio davanti al Polo

liceale Pietro Aldi. La palestra è un edificio sostenibile dal punto di

vista energetico, a servizio degli studenti, ma anche disponibile per le

associazioni sportive e per attività e gare extrascolastiche, essendo una

struttura omologata dal Coni. (2 milioni e 914mila euro, lavori in corso).

Infine, l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico *dell’istituto

tecnico economico Zuccarelli di Pitigliano*: (965mila euro, lavori in

corso).

*Sulla missione M4 c1 -I1.3 “Infrastrutture per lo sport a servizio delle

scuole*” la Provincia di Grosseto ha ottenuto ulteriori risorse per *7milioni

e mezzo di euro*: di cui 4milioni e mezzo per la *riqualificazione

dell’impianto sportivo all’aperto, alla Cittadella dello Studente di

Grosseto*. Si tratta di realizzare una pista di atletica a 6 corsie

omologabile Fidal, dotata di una pista di salto in lungo, e di piste per i

salti, con un campo da calcio a 11 in erba, un campo polivalente per il

gioco del basket e della pallavolo e un campo in erba sintetica per il

gioco del calcio a 7; inoltre, la realizzazione di una nuova tribuna

coperta per gli spettatori e il completamento del parcheggio con la

sistemazione dell’area verde intorno alla struttura. (lavori in corso). Con *3

milioni e 100mila* euro la Provincia riqualifica anche *l’impianto sportivo

all’aperto a servizio del liceo scientifico e dell’istituto commerciale di

Follonica. *Si tratta di un intervento simile a quello di Grosseto,

fatta eccezione

per la pista polivalente che non è prevista a Follonica. I lavori sono in

corso. *Una curiosità: sono stati aggiudicati dalla ditta Mondo che è la

stessa che sta realizzando la pista di atletica per le Olimpiadi di Parigi,

che si svolgerà ad agosto.*

*Tutti i lavori dovranno terminare entro il 31 marzo 2026 ed i collaudi

dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2026. *

Infine, ma non meno importante, sono stati finanziati con i fondi del PNRR

i lavori per realizzare il tratto maremmano della *ciclovia Tirrenica* un

percorso ciclabile unico, tra i più lunghi e suggestivi d’Italia, che

correrà parallelo al mare per circa 930 chilometri, collegando Ventimiglia

a Roma. Quello maremmano (lungo 65 chilometri) sarà il primo tratto della

Ciclovia Tirrenica ad essere realizzato. La Provincia essendo stata

nominata dalla Regione ente attuatore di secondo livello e si sta occupando

di tutti gli atti di aggiudicazione: parliamo di un maxiappalto da *17

milioni e 600mila euro*, di cui 16mila e 341 finanziati dal PNRR e 1milione

e 265mila euro finanziati dai Comuni attraversati dalla ciclovia.

