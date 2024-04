(AGENPARL) - Roma, 23 Aprile 2024

TREIA RICORDA I FRATELLI GIUSTOZZI

Insieme agli studenti dell’Istituto Paladini si è svolta la Marcia della Libertà e della Liberazione

nel ricordo dei tre fratelli catturati e uccisi dai nazifascisti nel 1944

Gli studenti dell’Istituto Paladini sono stati i protagonisti della Marcia per la libertà e la

Liberazione, a Treia, nell’iniziativa del Comune in collaborazione con l’Istituto Comprensivo

Paladini. In coincidenza dell’inizio della settimana in cui ricade la Festa della Liberazione, infatti,

la marcia ha fatto sosta davanti al cippo che ricorda l’uccisione dei fratelli Giustozzi nei pressi di

Villa Quiete. I tre fratelli furono Ernesto, Nazareno e Armando furono catturati e uccisi dai

nazifascisti nella notte del 30 aprile 1944 e portati lungo la strada che collega Treia a Passo di

Treia. La mattina dopo furono trovati i tre cadaveri, abbandonati sulla scarpata laterale della

strada. Non è mancato un saluto e un momento di riflessione della dirigente scolastica Silvia

Mascia Paolo e del sindaco Franco Capponi alla presenza di cittadini, studenti e genitori. Nel

corso della mattinata sono stati dedicati brani pensati per la Festa della Liberazione a cura degli

alunni e degli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado.

