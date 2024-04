TORINO, CIABURRO (FDI): VIOLENZA NASCOSTA DIETRO FALSA PACE È IPOCRISIA

(AGENPARL) - Roma, 23 Aprile 2024

“La mia massima solidarietà agli uomini ed alle donne delle Forze dell’Ordine oggetto dell’ennesima, inaccettabile e disgustosa aggressione da parte degli antagonisti delle sinistre dei centri sociali e collettivi. I tentativi di sfondamento dei cordoni di sicurezza e le violenze a danno degli agenti nel nome della pace sono atti pericolosi e votati all’ipocrisia. Negare il diritto di Israele ad esistere, tentare di impedire con la forza lo svolgimento di una conferenza, ferire agenti delle Forze dell’Ordine e minacciare esponenti di Governo è ipocrita per chi professa la pace a parole ed esercita la guerra con i fatti. Agli agenti feriti i miei più sinceri auguri di pronta guarigione, ai Ministri Tajani, Bernini e Lollobrigida la mia massima solidarietà per le intimidazioni subite. Come dice il Presidente Meloni lo Stato è accanto a chi difende la libertà e la sicurezza di tutti i cittadini.” Così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia e v icepresidente della Commissione difesa alla Camera, Monica Ciaburro.

